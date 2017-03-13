Гол Лаука принес «Шиннику» победу над «Тамбовом» в матче 26-го тура ФНЛ

Встреча, прошедшая в понедельник на стадионе в Химках, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Шинника». Победный гол на 75-й минуте забил Максим Лаук.

«Шинник» с 39 очками занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ, «Тамбов» с 35 баллами идет восьмым.