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13 марта 2017, 16:00 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Гол Лаука принес «Шиннику» победу над «Тамбовом» в матче 26-го тура ФНЛ

МОСКВА, 13 мар — Р-Спорт. Ярославский «Шинник» победил в гостях «Тамбов» в матче 26-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Встреча, прошедшая в понедельник на стадионе в Химках, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Шинника». Победный гол на 75-й минуте забил Максим Лаук.

«Шинник» с 39 очками занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ, «Тамбов» с 35 баллами идет восьмым.

13.03.2017 13:30 Зрители 250 основной раунд: 26-й тур Родина
Тамбов 0:1 Шинник
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Андрей Талалаев Александр Побегалов
Голы
10 Максим Лаук 75′
Составы
Олег Смирнов 1
Алексей Рыбин 2
Евгений Овсиенко 4
Александр Горбатюк 29
Олег Чернышов 7
Максим Трусевич 30
Андрей Мурнин 70
79′ Марат Быстров 96
Евгений Шляков 5
62′ Сергей Шевчук 11
Валерий Сорокин 6
46′ Александр Дутов 16
Артем Делькин 90
71′ Денис Дорожкин 13
Андрей Часовских 15
16 Дмитрий I Яшин
4 Тарас Царикаев
5 Павел Евсеев 60′
23 Евгений Ятченко
24 Кирилл Гоцук
78 Дмитрий Чистяков
8 Михаил Земсков
52 Равиль Нетфуллин
62 Дмитрий Никитинский 64′
10 Максим Лаук 82′
2 Алли Куадио Венсан де Поль Ндри
22 Мухаммад Султонов 69′
15 Иван Подоляк
9 Эльдар Низамутдинов 90′
3 Валерий Цховребов
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Сергей Куликов (Саранск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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