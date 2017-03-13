Гол Лаука принес «Шиннику» победу над «Тамбовом» в матче 26-го тура ФНЛ
МОСКВА, 13 мар —
Р-Спорт. Ярославский «Шинник» победил в гостях «Тамбов» в матче 26-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, прошедшая в понедельник на стадионе в Химках, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Шинника». Победный гол на 75-й минуте забил Максим Лаук.
«Шинник» с 39 очками занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ, «Тамбов» с 35 баллами идет восьмым.
Главные тренеры
|Андрей Талалаев
|Александр Побегалов
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Сергей Куликов (Саранск, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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