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https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/29057577/
13 марта 2017, 14:11 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Вадим Хафизов: Мы что изгои, чтобы нас так судили?

Главный тренер «Сокола» Вадим Хафизов после матча 26 тура первенства ФНЛ со «СКА-Хабаровском» (1:1) заявил, что трех очков саратовцев лишил арбитр Павел Шадыханов, назначивший в концовке сомнительный пенальти в ворота гостей.

— Пенальти не было?

— Вы видели этот момент? У вас есть своя позиция? — вопросом на вопрос ответил Хафизов.

— На мой взгляд, 11-метровый выдуман.

— А мне просто стыдно. Понятно, что у нас финансовые проблемы, но давайте тогда расставим команды по местам в соответствие с их бюджетами. Ладно бы, хозяева забили сами или после нашей ошибки. Прилетели за 6 часов до матча, ребята проявили самоотдачу — и такое… Куда идет наш футбол? В домашнем матче нам забили первый мяч с нарушением, здесь отобрали два очка. Мы что изгои, чтобы нас так судили? Это уже тенденция. Руководители судейского корпуса меняются, а все остается на том же уровне.

— Почему в гостях «Сокол» гораздо продуктивнее, чем дома?

— Это наша вина. Не хватает уровня мастерства в обороне, поэтому вторым номером, когда защищаемся коллективно, нам проще. Игра в Хабаровске подтвердила: чем хуже, тем для нас лучше. Я благодарен ребятам за проявленные ими качества.

— У лучшего бомбардира команды Виталия Галыша травма серьезная?

— Он выбыл минимум на две недели.

Сокол
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