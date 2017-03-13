Алексей Сутормин: Игра с «Зенитом-2» нас сплотит и сделает сильнее
Нападающий астраханского «Волгаря», воспитанник «Зенита» Алексей Сутормин, забивший два гола в матче очередного тура ФНЛ против «Зенита-2», поделился своими впечатлениями от игры. В драматичной встрече «Волгарь» одержал победу со счетом 4:3. Один из своих мячей 23-летний Сутормин забил в компенсированное время и принёс своей команде победу.
— Матч получился очень эмоциональным, нам нужно было обязательно брать три очка, чтобы покинуть зону вылета. Проявили характер и в целом сыграли неплохо, единственное, что огорчило, пропустили необязательные голы. Но мне кажется, эта игра нас сплотит и сделает сильнее, а победный настрой поможет в дальнейших матчах. Не сказал бы, что
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter