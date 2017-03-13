Алексей Сутормин: Игра с «Зенитом-2» нас сплотит и сделает сильнее

— Матч получился очень эмоциональным, нам нужно было обязательно брать три очка, чтобы покинуть зону вылета. Проявили характер и в целом сыграли неплохо, единственное, что огорчило, пропустили необязательные голы. Но мне кажется, эта игра нас сплотит и сделает сильнее, а победный настрой поможет в дальнейших матчах. Не сказал бы, что как-то особенно настраивался на эту игру из-за того, что являюсь воспитанником «Зенита». Просто «Зенит» сейчас является грандом нашего футбола. И хотя мы играли со второй командой клуба, хотелось показать, что мы не только не уступаем, но и превосходим соперника. И судя по счету нам это удалось.