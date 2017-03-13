Титов: Стадион «Динамо» примет несколько тестовых матчей до полноценного открытия
МОСКВА, 13 мар —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Стадион московского «Динамо», реконструкция которого окончательно завершится весной 2018 года, до полноценного открытия примет ряд тестовых матчей, заявил агентству «Р-Спорт» первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Василий Титов.
В понедельник
«Мы не переносили сроки строительства и всегда выполняем то, о чем говорим. Нам в любом случае нужно будет проводить тестовые матчи, как это делается на всех подобных объектах, никуда от этого не деться, — сказал Титов по телефону. — Это обязательно надо делать, чтобы посмотреть, как работают все службы, а не запускать туда сразу 30 тысяч человек. До полноценного открытия стадиона должны пройти несколько тестовых матчей с постепенным увеличением количества зрителей. Одним из них станет этот показательный матч в честь Льва Ивановича».
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