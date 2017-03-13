Титов: Стадион «Динамо» примет несколько тестовых матчей до полноценного открытия

В понедельник вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена Парк» Андрей Перегудов заявил, что игра на новом стадионе 22 октября 2017 года в честь легендарного советского вратаря Льва Яшина будет тестовой, а полноценно арена будет открыта весной 2018 года.

«Мы не переносили сроки строительства и всегда выполняем то, о чем говорим. Нам в любом случае нужно будет проводить тестовые матчи, как это делается на всех подобных объектах, никуда от этого не деться, — сказал Титов по телефону. — Это обязательно надо делать, чтобы посмотреть, как работают все службы, а не запускать туда сразу 30 тысяч человек. До полноценного открытия стадиона должны пройти несколько тестовых матчей с постепенным увеличением количества зрителей. Одним из них станет этот показательный матч в честь Льва Ивановича».