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13 марта 2017, 12:49 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Титов: Стадион «Динамо» примет несколько тестовых матчей до полноценного открытия

МОСКВА, 13 мар — Р-Спорт, Александр Рогулев. Стадион московского «Динамо», реконструкция которого окончательно завершится весной 2018 года, до полноценного открытия примет ряд тестовых матчей, заявил агентству «Р-Спорт» первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Василий Титов.

В понедельник вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена Парк» Андрей Перегудов заявил, что игра на новом стадионе 22 октября 2017 года в честь легендарного советского вратаря Льва Яшина будет тестовой, а полноценно арена будет открыта весной 2018 года.

«Мы не переносили сроки строительства и всегда выполняем то, о чем говорим. Нам в любом случае нужно будет проводить тестовые матчи, как это делается на всех подобных объектах, никуда от этого не деться, — сказал Титов по телефону. — Это обязательно надо делать, чтобы посмотреть, как работают все службы, а не запускать туда сразу 30 тысяч человек. До полноценного открытия стадиона должны пройти несколько тестовых матчей с постепенным увеличением количества зрителей. Одним из них станет этот показательный матч в честь Льва Ивановича».

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Стадион «Динамо» в Москве полностью откроется весной 2018 г

МОСКВА, 13 мар — РИА Недвижимость. Стадион «Динамо» окончательно откроется после завершения реконструкции весной 2018 года, рассказал в интервью РИА Недвижимость старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена Парк» Андрей Перегудов.
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