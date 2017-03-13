Лапочкин рассудит «Кубань» и «Мордовию»
Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 27-го тура
ФОНБЕТ-Первенства России по футболу, которые пройдут 19 марта.
Спартак-2 — Динамо-Москва: Алексей Сухой (Люберцы) — Ринат Деушев (Москва), Андрей Болотенков (Москва); инспектор — Владимир Овчинников (Москва); делегат — Вячеслав Трусов (Москва).
Енисей — Тосно: Владимир Москалев (Воронеж) — Андрей Филипкин (Екатеринбург), Денис Степанищев (Воронеж); инспектор — Валерий Матюнин (Москва); делегат — Алесей Алексеев (Санкт-Петербург).
Балтика — Луч-Энергия: Евгений Кукуляк (Калуга) — Рустам Мухтаров (Петрозаводск), Иван Бирюлин (Ярославль); инспектор — Вячеслав Харламов (Москва); делегат — Петр Петухов (Москва).
Зенит-2 — Спартак-Нальчик: Олег Соколов (Воронеж) — Сергей Суховерхов (Воронеж), Владимир Миневич (Смоленск); инспектор — Виктор Кулагин (Москва); делегат — Евгений Летин (Москва).
Кубань — Мордовия: Сергей Лапочкин (Санкт — Петербург) — Яков Клепцов (Ростов — на — Дону), Николай Еремин (Москва); инспектор — Михаил Веселовский (Москва); делегат — Илья Рабин (Московская область).
Факел — Сибирь: Павел Шадыханов (Москва) — Валентин Мурашов (Москва), Андрей Гурбанов (Краснодар); инспектор — Олег Лонский (Смоленск); делегат — Игорь Крапивко (Москва).
Сокол — Химки: Николай Волошин (Смоленск) — Александр Дуденков (Петрозаводск), Дмитрий Тарасов (Тамбов); инспектор — Игорь Захаров (Москва); делегат — Иван Егоров (Москва).
Шинник — СКА-Хабаровск: Василий Казарцев (Санкт — Петербург), Кирилл Большаков (Санкт — Петербург), Павел Новиков (Санкт — Петербург) инспектор — Борис Калюский (Красноярск); делегат — Виталий Кречетов (Москва).
Тюмень — Тамбов: Роман Галимов (Улан -Удэ) — Максим Степанов (Томск), Олег Политов (Томск); инспектор — Николай Фролов (Раменское); делегат — Юрий Ключников (Москва).
Нефтехимик — Волгарь: Андрей Фисенко (Владивосток) — Артур Зайнагутдинов (Уфа), Вячеслав Бочков (Сочи); инспектор — Виктор Лебедев (Санкт — Петербург); делегат — Андрей Губарьков (Москва).
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