Дмитрий Гунько: «Енисей» не создал практически ни одного момента

— Получилось два разных тайма, — сказал Дмитрий Иванович. — Ход первого нас полностью устраивал. У команды многое получалось. Мы играли солидно, соперник же не создал практически ни одного момента. Во второй половине матча футболисты «Енисея», уступая в счете, стали делать все, чтобы отыграться. У нас появились проблемы с выходом из обороны в атаку. Соперники оказывали большое давление на наши ворота. Мы допускали ошибки, одна из которых привела к тому, что был назначен пенальти. А потом мы перестроились на игру в пять защитников, сдержали натиск красноярцев и забили третий гол.

— С чем была связана замена Дениса Давыдова?

— Он отправился в расположение первой команды.