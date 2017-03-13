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13 марта 2017, 12:05 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Дмитрий Гунько: «Енисей» не создал практически ни одного момента

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько подвел итоги матча с «Енисеем» (3:1).

— Получилось два разных тайма, — сказал Дмитрий Иванович. — Ход первого нас полностью устраивал. У команды многое получалось. Мы играли солидно, соперник же не создал практически ни одного момента. Во второй половине матча футболисты «Енисея», уступая в счете, стали делать все, чтобы отыграться. У нас появились проблемы с выходом из обороны в атаку. Соперники оказывали большое давление на наши ворота. Мы допускали ошибки, одна из которых привела к тому, что был назначен пенальти. А потом мы перестроились на игру в пять защитников, сдержали натиск красноярцев и забили третий гол.

— С чем была связана замена Дениса Давыдова?

— Он отправился в расположение первой команды.

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Новости Первого дивизиона

Тренер: «Спартак-2» провел два разных тайма с «Енисеем»

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Московский «Спартак-2» провел два совершенно разных тайма в матче 26-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против красноярского «Енисея». Таким мнением с журналистами поделился главный тренер московской команды Дмитрий Гунько.
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