Максим Широков: Думаю, матч с «Факелом» был интересным для зрителей
Полузащитник
красно-черных Максим Широков прокомментировал итоги домашнего матча против воронежского «Факела» (0:0):
— Результат считаю закономерным. Игра была непростая. Были моменты у нас и у соперника. Также было много борьбы. В первом тайме шла игра за инициативу.
— Об обидном поражении в Краснодаре удалось быстро забыть?
— Осадок от недоделанной работы был тогда.
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