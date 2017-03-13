Максим Широков: Думаю, матч с «Факелом» был интересным для зрителей

— Результат считаю закономерным. Игра была непростая. Были моменты у нас и у соперника. Также было много борьбы. В первом тайме шла игра за инициативу. Где-то мы контролировали мяч, где-то «Факел». Матч, думаю, был интересным для зрителей. Хотелось, конечно, победить, но ничья — тоже положительный результат.

— Об обидном поражении в Краснодаре удалось быстро забыть?