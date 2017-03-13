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13 марта 2017, 11:48 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Максим Широков: Думаю, матч с «Факелом» был интересным для зрителей

Полузащитник красно-черных Максим Широков прокомментировал итоги домашнего матча против воронежского «Факела» (0:0):

— Результат считаю закономерным. Игра была непростая. Были моменты у нас и у соперника. Также было много борьбы. В первом тайме шла игра за инициативу. Где-то мы контролировали мяч, где-то «Факел». Матч, думаю, был интересным для зрителей. Хотелось, конечно, победить, но ничья — тоже положительный результат.

— Об обидном поражении в Краснодаре удалось быстро забыть?

— Осадок от недоделанной работы был тогда. Все-таки вели в счете, но пропустили два обидных мяча. Победа в Краснодаре намного бы улучшила наше турнирное положение. Но переживали до следующего дня. При подготовке к игре с «Факелом» были сосредоточены только на этом матче. Нужно было брать очки, двигаться вперед. Положительный момент, что не проиграли и продолжили свою беспроигрышную домашнюю серию. На нас приходят болельщики, переживают за нас. Стараемся их не подвести. Их поддержка нас подстегивает. Будем максимально стараться, чтобы эта серия продолжалась и дальше.

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