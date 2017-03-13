До сей игры красно-чёрная дружина в рамках лиги не знала горечи поражений в родных стенах на протяжении 30 встреч кряду! Команда Павла Гусева, безусловно, потенциально виделась тем противником, который способен прервать эту выдающуюся химчан. Особенно, если держать в уме результат очного матча этих команд в первом круге — тогда «Факел» уверенно переиграл «Химки», а Никита Саталкин забил один из самых красивых голов первенства, переправив мяч пяткой в дальний угол. Воронежцы порой наседали на ворота воспитанника московских «армейцев» Вячеслава Исупова, но подмосковная крепость всё же устояла под натиском атак «огнеопасных».

Тренеры команд не поскупились на перестановки после дебютных весенних поединков. Александр Ирхин после проигранного в большинстве матча в Краснодаре выполнил целых 4 замены: дисквалифицированные Казаев и Петрусев не могли помочь команде, а вот Александр Ярковой и Адмир Чатович были усажены на лавку. На смену им рулевой химчан бросил в бой Гащенкова, Маланию, Мостового и Широкова. Павел Гусев, в свою очередь, ограничился тремя изменениями в составе: вместо Дранникова, Нагибина и Саталкина с первых минут появились Осипенко, Трошечкин и Бирюков соответственно.

После стартового свистка ставропольца Дмитрия Недвижая началось перетягивание каната — обыденная история для игр команд примерно равных по классу. Вскоре фаворит всё-таки начал показывать товар лицом. Виктор Свежов получил мяч от Соловьёва, развернулся и вырезал филигранный пас точно на голову Касьяну! Александр борьбу на втором этаже у Заики выиграл, но вот с ударом с отскоком от газона у украинца не задалось. Через пару минут Дворников отдал мяч гостям согласно принципу fair play, а Шахов, заметив, что Исупов вышел далеко из своих ворот, решил застать голкипера химчан врасплох. Получилось, хотя страж ворот хозяев кончиками пальцами всё равно перевёл мяч на угловой.

Безоговорочного перевеса, однако, у воронежцев не было. Более того, сами же сине-белые могли и «привезти» неприятности на свои ворота. После прострела с правого фланга мяч неудачно для гостей встретился с ногой Бурнаша и отскочил точно к набегавшему Заике: удар крайнего защитника хозяев был могуч, но неточен.

Небольшое затишье по части созданных моментов окончательно обрисовало сценарий игры — «Факел» играет от себя, с позиции силы, а «Химки» уповают на контратаки. Планомерное давление на ворота Исупова в концовке тайма едва-едва не принесло свои плоды в концовке тайма! Соловьёв заметил забегание Багаева, отдал тому пас, Михаил в касание зряче закрутил мяч в расчёте на то, что кто-то из пары форвардов Бирюков-Касьян сможет замкнуть прострел с фланга. Но нет — Бирюков до футбольного снаряда не дотянулся, а Касьян пробил уже по пустым воротам, но так слабо, что позволил Малании выбить его с самой «ленточки». Большего, правда, ни тем, ни другим до перерыва создать не удалось — парочка ударов из серии «вокруг да около» не в счёт. Была надежда, что лучшие моменты и голы команды припасли на тайм второй….

Вторая половина матча, действительно, получилась чуточку ярче и живее. Стартовала вторая 45-минутка с шквала атак «Факела», который желал наконец-то забить пресловутый гол — шутка ли, но эта встреча обещала стать 6-й подряд для сине-белых в ФНЛ без забитых мячей. Сперва активный и хорошо цепляющийся за верховые мячи Касьян сместился в центр и пробил в дальний угол — Исупов был надёжен. Кстати, сразу после перерыва в помощь к Александру был брошен Болов — Бирюков, справедливости ради, в игру не попал. Уже в следующей атаке взаимодействие тандема нападающих могло принести успех флагману Черноземья — Касьян, не глядя, отдал на Болова, тот в касание на Соловьёва, а вот Иван в окружении трёх соперников разобраться не смог.

Занятно, что одна из первых атак подопечных Ирхина после перерыва могла стать голевой. Хозяева заработали угловой на правом фланге, и после его подачи капитану красно-чёрных Игорю Чернышову дали беспрепятственно пробить с 12 метров — мяч пролетел в метре от штанги! После этого удара Ирхин произвёл двойную замену, выпустив разом Кокоева и Чатовича. Ни тот, ни другой качественно игру подмосковной команды не усилили.

На исходе часа игры первая помарка вратаря «Химок» могла стать роковой для хозяев — Исупов отразил мяч после плотного выстрела Трошечкина перед собой, но Чернышов не позволил сыграть Касьяну на добивании. Павел Гусев после этого момента освежил среднюю линию: на место Свежова вышел быстрый Иванс Лукьяновс. Именно экс-полузащитник астраханского «Волгаря» имел самый явный момент для того, чтобы распечатать ворота Исупова. На 83-й минуте Касьян грамотно укрыл мяч корпусом и за счёт резкого изменения направления ушёл от защитника, затем отдал проникающий пас на Лукьяновса, которому оставалось лишь попасть мимо вратаря с линии вратарской. Не попал. Суматоха в штрафной химчан на последних мгновениях матча привела лишь к удару Касьяна, который принял на себя Чернышов. «Химки» же своим стандартом на последней минуте дополнительного времени распорядились нелепо — Трошечкин без сопротивления выбил мяч из штрафной после подачи Чатовича с угла поля.

Этот результат не позволил коренным образом улучшить своё положение в Табели о рангах ни одной из сторон. «Факел» остался на 5-ой строчке. Да, положительным моментом для воронежцев является тот факт, что сине-белые опередили красноярский «Енисей» — если бы чемпионат завершился после этого тура, то в «стыки» попадал бы именно «Факел», так как спартаковцы не имеют право участвовать в баталиях за место в Премьер-Лиге. «Химки» же, набрав одно очко, продлили свою беспроигрышную домашнюю серию в рамках лиги до 31-й игры и сместили с 9-го места «Луч-Энергию». В следующем туре и химчанам, и воронежцам предстоят непростые матчи с командами, борющимися за сохранение прописки в подэлитном дивизионе — «Факел» будет экзаменовать «Сибирь», а команда Александра Ирхина отправится в Саратов в гости к «Соколу».

СТАТИСТИКА.

«ХИМКИ» (ХИМКИ) — «ФАКЕЛ» (ВОРОНЕЖ) — 0:0 (0:0).

«Химки»: Исупов-5, Малания-4,5, Чернышов-4,5, Заика-4, Лапин-4,5, Шумских-4, Мостовой-3,5 (Кокоев, 54−4), Гащенков-4,5 (Кирсанов, 79-б/о), Тюнин-4, Дворников-4, Широков-3 (Чатович, 54−3,5).

«Факел»: Кобзев-5, Тихий-4,5, Бурнаш-4,5, Шахов-4,5, Осипенко-4, Багаев-4,5, Соловьёв-4,5 (Арустамян, 81-б/о), Свежов-4 (Лукьяновс, 61−4,5), Трошечкин-4, Касьян-4,5, Бирюков-3,5 (Болов, 46−4).

Судья: Дмитрий Недвижай (Ставрополь)-4,5.

Предупреждения: Кокоев, 54;Чатович, 69;Лапин, 77;Шумских, 80 — Соловьёв, 77.

Удаление: нет.

Удары по воротам (в створ): 8 (1)-14 (6).

Угловые: 4−6.

Голевые моменты: 2−6.

Лучшие игроки матча: Исупов — Касьян.

12 марта. Химки, Стадион «Родина».1080 зрителей,+ 7 градусов, облачно.