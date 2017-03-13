Стадион «Динамо» в Москве полностью откроется весной 2018 г

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Он напомнил, что первый матч на арене решено провести 22 октября 2017 года — в день рождения известного советского вратаря Льва Яшина, имя которого получит стадион.

Однако, по словам Перегудова, этот матч будет тестовым.

«Мы приняли решение считать матч 22 октября тестовым, так как хорошо понимаем, что это будет не полноценная игра на законченном объекте, а праздник в честь Льва Ивановича. Потом, в течение зимнего сезона 2017 — 2018 годов, мы будем осуществлять пусконаладку стадиона, и полностью откроем стадион и весь комплекс весной 2018 года», — рассказал он.

Собеседник агентства также уточнил, что на матч буду приглашены 2−3 тысячи болельщиков.

При этом он не стал рассказывать, какие команды первыми сыграют на обновленном «Динамо». «Состав игроков будет хороший, “правильный”. Но пока раскрывать секрет рано», — отметил Перегудов.

Стадион «Динамо» был построен в 1928 году по проекту архитекторов А. Я. Лангмана и Л. З. Чериковера. Частичная реконструкция стадиона была проведена к Олимпиаде-80 и накануне Всемирных юношеских игр в 1998 году. 22 ноября 2008 года здесь сыграли прощальный матч, после чего «Динамо» закрыли на комплексную реконструкцию.