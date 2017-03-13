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13 марта 2017, 11:39 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Стадион «Динамо» в Москве полностью откроется весной 2018 г

МОСКВА, 13 мар — РИА Недвижимость. Стадион «Динамо» окончательно откроется после завершения реконструкции весной 2018 года, рассказал в интервью РИА Недвижимость старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена Парк» Андрей Перегудов.

<em>МОСКВА 13 <span class=error>мар</span> — <span class=error>РИА</span> Недвижимость. </em>Стадион Динамо окончательно откроется после завершения реконструкции весной 2018 года рассказал в интервью <span class=error>РИА</span> Недвижимость старший <nobr>вице-президент</nobr> банка <span class=error>ВТБ</span> руководитель проекта <span class=error>ВТБ</span> Арена Парк Андрей <span class=error>Перегудов</span>. Увеличить
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Он напомнил, что первый матч на арене решено провести 22 октября 2017 года — в день рождения известного советского вратаря Льва Яшина, имя которого получит стадион.

Однако, по словам Перегудова, этот матч будет тестовым.

«Мы приняли решение считать матч 22 октября тестовым, так как хорошо понимаем, что это будет не полноценная игра на законченном объекте, а праздник в честь Льва Ивановича. Потом, в течение зимнего сезона 2017 — 2018 годов, мы будем осуществлять пусконаладку стадиона, и полностью откроем стадион и весь комплекс весной 2018 года», — рассказал он.

Собеседник агентства также уточнил, что на матч буду приглашены 2−3 тысячи болельщиков.

При этом он не стал рассказывать, какие команды первыми сыграют на обновленном «Динамо». «Состав игроков будет хороший, “правильный”. Но пока раскрывать секрет рано», — отметил Перегудов.

Стадион «Динамо» был построен в 1928 году по проекту архитекторов А. Я. Лангмана и Л. З. Чериковера. Частичная реконструкция стадиона была проведена к Олимпиаде-80 и накануне Всемирных юношеских игр в 1998 году. 22 ноября 2008 года здесь сыграли прощальный матч, после чего «Динамо» закрыли на комплексную реконструкцию.

Планируется, что в результате обновления стадион превратится в многоцелевой спортивно-развлекательный комплекс, который объединит футбольный стадион на 26,319 тысячи посадочных мест, универсальную арену (вместимостью от 11,5 тысячи до 14 тысяч посадочных мест), досугово-развлекательный центр с музеем общества «Динамо», а также подземный паркинг. Проект предусматривает сохранение и реставрацию исторической стены (западная трибуна, возведена в 1920-х годах) «Динамо», а также полное восстановление исторического фасада стадиона. Рядом с «ВТБ Ареной» появится городской квартал «Арена Парк» с жилым комплексом, офисами, гостиницей и академией спорта.

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Новости Первого дивизиона

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