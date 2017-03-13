«СКА-Хабаровск» — «Сокол». Игорь Климов испортил статистику вратарям армейцев
Футбол в дальневосточную столицу на этот раз пришёл как никогда рано — 12 марта.
Впрочем, соскучившиеся по игре болельщики (крайний раз в деле свою команду они видели три с половиной месяца назад) чувствовали себя на трибунах стадиона имени Ленина вполне комфортно. На подступах к арене желающие могли отведать кашу с чаем. Да и погода благоприятствовала для хорошей игры. Словом, всё было на уровне. Для полного счастья не хватило только победы армейцев.
После трудовой ничьей в Воронеже с прямым конкурентом «Факелом» поклонники армейцев были единодушны в одном: саратовский «Сокол» дальневосточникам вполне по зубам. Тем более волжане приехали в Хабаровск далеко не в приподнятом настроении, проиграв перед этим дома «Тамбову» — 1:4. Однако не стоит забывать, что раненый зверь опасен вдвойне.
Как известно, состав армейцев в межсезонье не претерпел особых изменений. Поэтому на первый домашний матч года новый наставник хабаровчан Андрей Гордеев выставил практически всех проверенных бойцов. Отсутствовал только Владислав Никифоров, получивший повреждение в недавнем матче в Воронеже. А из новичков на поле с первых минут вышел Максим Астафьев. Не хотелось бы по его игре делать далеко идущие выводы (этот опытный полузащитник, судя по всему, пока ещё не набрал оптимальную форму). Но в целом Астафьев, думается, оставил неплохое впечатление.
…Хозяева с первых минут матча устремились в атаку. Уже на 15-й минуте после мощного удара Алексея Друзина
И в дальнейшем у ворот «Сокола» было жарко. Как говорят в таких случаях, гол назревал. Однако мяч, вопреки ожиданиям болельщиков, в итоге влетел в… противоположные ворота. За пять минут до конца первого тайма гости получили право на угловой, после розыгрыша которого Игорь Климов переправил «снаряд» в цель. К слову, это был лишь второй удар в створ ворот хозяев до перерыва.
Так завершилась славная серия армейцев, длившаяся в общей сложности целых 713 (!) минут. Именно столько времени голкиперы клуба оставались непробиваемыми. Напомню, что последний раз мяч в ворота «СКА-Хабаровск» в рамках первенства ФНЛ влетел ещё 22 октября прошлого года.
Пропущенный гол не выбил хозяев из колеи. И во втором тайме они продолжали, что называется, гнуть свою линию. Заметно оживили игру вышедшие на замену Максим Казанков и Руслан Корян. Опасных моментов у ворот саратовцев
И
К слову, тему с назначением 11-метрового не оставил без внимания наставник гостей Вадим Хафизов. Суть его спича на послематчевой
Интересно, что говорил бы после матча тренер «Сокола», используй армейцы хотя бы мизерную часть голевых моментов?
СТАТИСТИКА:
«СКА-ХАБАРОВСК» (Хабаровск) — «СОКОЛ» (Саратов) — 1:1 (0:1).
Голы: Климов, 40 — 0:1, Корян, 82, пенальти — 1:1.
«СКА-Хабаровск»: Криворучко — 3,5 Черевко — 4, Микуцкис — 4, Димидко — 4, Иванов — 4, Друзин — 4, Карасёв — 4, Дедечко — 3,5, (Корян, 71 — 4), Астафьев — 4 (Рылов, 90 — б/0), Булия — 3,5, (Казанков, 61 — 4), Лескано — 3,5.
«Сокол»: Федоров — 4, Васянович — 4, Ходырев — 4, Магадиев — 4, Климов — 4, Романенко — 4, Хрущев — 3,5, Мануковский — 3,5, Дудолев — 3,5, Дергачев — 3,5 (Перченок, 70 — 3), Платика — 3,5.
Судья: Павел Шадыханов (Москва) — 4.
Предупреждения: Лескано, 44, Черевко, 90 — Платика, 53, Мануковский, 80, Хрущев, 81
Удаления: нет.
Голевые моменты: 5 — 1
Удары (в створ ворот): 15 (6, 1 перекладина) — 4 (3).
Угловые: 11 — 3.
Лучшие игроки: Друзин — Климов
12 марта. Хабаровск. Стадион имени Ленина. 4000 зрителей.
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