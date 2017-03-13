СКА-Хабаровск

Впрочем, соскучившиеся по игре болельщики (крайний раз в деле свою команду они видели три с половиной месяца назад) чувствовали себя на трибунах стадиона имени Ленина вполне комфортно. На подступах к арене желающие могли отведать кашу с чаем. Да и погода благоприятствовала для хорошей игры. Словом, всё было на уровне. Для полного счастья не хватило только победы армейцев.

После трудовой ничьей в Воронеже с прямым конкурентом «Факелом» поклонники армейцев были единодушны в одном: саратовский «Сокол» дальневосточникам вполне по зубам. Тем более волжане приехали в Хабаровск далеко не в приподнятом настроении, проиграв перед этим дома «Тамбову» — 1:4. Однако не стоит забывать, что раненый зверь опасен вдвойне.

Как известно, состав армейцев в межсезонье не претерпел особых изменений. Поэтому на первый домашний матч года новый наставник хабаровчан Андрей Гордеев выставил практически всех проверенных бойцов. Отсутствовал только Владислав Никифоров, получивший повреждение в недавнем матче в Воронеже. А из новичков на поле с первых минут вышел Максим Астафьев. Не хотелось бы по его игре делать далеко идущие выводы (этот опытный полузащитник, судя по всему, пока ещё не набрал оптимальную форму). Но в целом Астафьев, думается, оставил неплохое впечатление.

…Хозяева с первых минут матча устремились в атаку. Уже на 15-й минуте после мощного удара Алексея Друзина из-за пределов штрафной площадки мяч угодил в перекладину.

И в дальнейшем у ворот «Сокола» было жарко. Как говорят в таких случаях, гол назревал. Однако мяч, вопреки ожиданиям болельщиков, в итоге влетел в… противоположные ворота. За пять минут до конца первого тайма гости получили право на угловой, после розыгрыша которого Игорь Климов переправил «снаряд» в цель. К слову, это был лишь второй удар в створ ворот хозяев до перерыва.

Так завершилась славная серия армейцев, длившаяся в общей сложности целых 713 (!) минут. Именно столько времени голкиперы клуба оставались непробиваемыми. Напомню, что последний раз мяч в ворота «СКА-Хабаровск» в рамках первенства ФНЛ влетел ещё 22 октября прошлого года.

Пропущенный гол не выбил хозяев из колеи. И во втором тайме они продолжали, что называется, гнуть свою линию. Заметно оживили игру вышедшие на замену Максим Казанков и Руслан Корян. Опасных моментов у ворот саратовцев по-прежнему хватало, но… Гости практически всей командой ушли в оборону, пробить которую подопечным Андрея Гордеева было нелегко.

И всё-таки хозяева смогли отыграться. Правда, с игры им отличиться так и не удалось. Тем не менее, в одном из эпизодов судья усмотрел нарушение правил со стороны гостей в штрафной площадке против капитана армейцев Александра Димидко и указал на одиннадцатиметровую отметку. Пенальти чётко реализовал лучший бомбардир клуба Руслан Корян, на счету которого теперь восемь забитых мячей.

К слову, тему с назначением 11-метрового не оставил без внимания наставник гостей Вадим Хафизов. Суть его спича на послематчевой пресс-конференции сводилась к тому, что его команда очень грамотно сыграла в обороне и наиграла на победу, если бы не пенальти….

Интересно, что говорил бы после матча тренер «Сокола», используй армейцы хотя бы мизерную часть голевых моментов?

СТАТИСТИКА:

«СКА-ХАБАРОВСК» (Хабаровск) — «СОКОЛ» (Саратов) — 1:1 (0:1).

Голы: Климов, 40 — 0:1, Корян, 82, пенальти — 1:1.

«СКА-Хабаровск»: Криворучко — 3,5 Черевко — 4, Микуцкис — 4, Димидко — 4, Иванов — 4, Друзин — 4, Карасёв — 4, Дедечко — 3,5, (Корян, 71 — 4), Астафьев — 4 (Рылов, 90 — б/0), Булия — 3,5, (Казанков, 61 — 4), Лескано — 3,5.

«Сокол»: Федоров — 4, Васянович — 4, Ходырев — 4, Магадиев — 4, Климов — 4, Романенко — 4, Хрущев — 3,5, Мануковский — 3,5, Дудолев — 3,5, Дергачев — 3,5 (Перченок, 70 — 3), Платика — 3,5.

Судья: Павел Шадыханов (Москва) — 4.

Предупреждения: Лескано, 44, Черевко, 90 — Платика, 53, Мануковский, 80, Хрущев, 81

Удаления: нет.

Голевые моменты: 5 — 1

Удары (в створ ворот): 15 (6, 1 перекладина) — 4 (3).

Угловые: 11 — 3.

Лучшие игроки: Друзин — Климов

12 марта. Хабаровск. Стадион имени Ленина. 4000 зрителей.