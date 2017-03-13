Сергей Кирсанов: «Кубани» удалось навязать нам свою игру

— Очень тяжёлая игра для нас. Нужно учесть, что мы с 13 февраля не были дома и, вернувшись с выезда, успели провести только одну полноценную тренировку. По состоянию команды видно, что накопилась усталость. Сопернику удалось навязать нам свою игру, ничья нам далась тяжело.

— Две нулевых ничьих больше радуют надёжной игрой в обороне или огорчают действиями в атаке?

— Сейчас футбол таков, что и атаке, и в обороне играет вся команда. Вы сами знаете, что у нас нет чистых нападающих — так сложилась ситуация. Мы стараемся компенсировать это, задействуя большее количество игроков в атаке. Кроме того, в обоих матчах чудеса творили вратари. Пусть те, кто говорит, что в России нет вратарей, посмотрят внимательнее за ФНЛ. А в обороне нам сегодня в каких-то моментах повезло.

— На какие изменения в игре были направлены замены, одна из которых была вынужденной?