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https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/29054703/
13 марта 2017, 11:00 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Сергей Кирсанов: «Кубани» удалось навязать нам свою игру

Сергей Кирсанов, главный тренер «Сибири»:

— Очень тяжёлая игра для нас. Нужно учесть, что мы с 13 февраля не были дома и, вернувшись с выезда, успели провести только одну полноценную тренировку. По состоянию команды видно, что накопилась усталость. Сопернику удалось навязать нам свою игру, ничья нам далась тяжело.

— Две нулевых ничьих больше радуют надёжной игрой в обороне или огорчают действиями в атаке?

— Сейчас футбол таков, что и атаке, и в обороне играет вся команда. Вы сами знаете, что у нас нет чистых нападающих — так сложилась ситуация. Мы стараемся компенсировать это, задействуя большее количество игроков в атаке. Кроме того, в обоих матчах чудеса творили вратари. Пусть те, кто говорит, что в России нет вратарей, посмотрят внимательнее за ФНЛ. А в обороне нам сегодня в каких-то моментах повезло.

— На какие изменения в игре были направлены замены, одна из которых была вынужденной?

— Видно, что не в лучших кондициях был Андреев, из-за чего мы много потеряли в плане организации игры в атаке. Кто-то где-то не дорабатывал, поэтому пришлось укреплять середину поля, выпуская второго более оборонительного полузащитника. Хотели освежить игру в атаке Беляевым, но он не очень удачно вошёл в игру… На сборах доходило до того, что в нашем распоряжении оставалось 12 полевых футболистов — было много травм, после которых ребята сейчас только восстанавливаются. Поэтому у нас не очень большой выбор игроков, чтобы где-то что-то поменять. Ситуация у нас непростая во всех отношениях, но по лицам игроков я вижу неудовлетворенность сегодняшним результатом. Могу сказать одно: в каждой игре мы будем давать бой сопернику. Сейчас мы поедем в Воронеж, где будем играть с «Факелом» только на победу.

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