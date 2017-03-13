Однако в зимний период «Балтика» вдруг воспряла духом, пригласила толкового тренера и мастеровитых игроков. Пошли заявления, что «мы место в ФНЛ обязательно сохраним». Вот только потеряно слишком много, а времени на создание сыгранного коллектива очень мало.

Спартаковцы таких заявлений не делали, работали, как могли, не отходя от традиций, комплектовались местными игроками. Помните, чем закончился путь «Ангушта», который пытался конкурировать на тех же принципах. Хотя может быть земля Кабардино-Балкарии более богата футбольными талантами? Я сейчас не говорю хорошие эти принципы или плохие. Я сам за то, чтобы везде играли местные ребята. Я привожу пример, чем эти затеи кончаются.

Как бы то ни было, но в матче прямых конкурентов ожидалась борьба за очки, сражение от ножа. О красивом футболе никто и не говорил, не до него командам сейчас. Правда была в одном: баллы терять никому было нельзя. Одним словом, должно было быть сражение, а не футбол.

Но, увы, команды преподнесли всем сюрприз. Когда-то Олег Анофриев пел «Песенку ни о чём». Так вот, увиденный нами сегодня футбол был ни о чём. Не было ни страсти, ни жёсткости, ни азарта. «Мячи не рвались, кости не трещали, горящих глаз не было». Была нудная тягучая работа.

Хотя начало встречи и выглядело многообещающим. На 7-й и 9-й минутах хозяева поля провели две симпатичные, но, к их сожалению, ничем не окончившиеся атаки. Ахъядов и Мухаммад в завершающей стадии сыграли неудачно.

Затем мяч перешёл к калининградцам. Причиненко, Родионов, Гафар, Кухарчук кружили с ним вокруг штрафной, но не знали, как туда проникнуть, а чаще всего не знали, что делать с мячом. Мяч гости контролировали, а игру нет.

Индивидуальных действий также было мало. Иногда на них решался Гафар, и даже после обыгрыша удар нанёс, но с острого угла, да к тому же попал в Дашаева.

Через полчаса стало действительно скучно. Игра шла без острых моментов и ударов. Я уж и не говорю о каком-то «нерве игры». Про такие игры говорят, что «она на терпение». Мяч даже до вратарей не доходил, не помогали и стандарты.

Первый тайм так и завершился 0:0. Ну, очень нудные нули.

Думалось, что уж второй то тайм команды начнут по-боевому. Особенно большие надежды возлагались на балтийцев, которым просто необходимо отыгрывать очковое отставание. Однако стартовый отрезок активности во второй половине оказался ещё короче, чем в первой. Обменявшись ударами в исполнении Войнова и Ярошенко, команды снова «затихарились».

За полчаса до конца хозяева поля вспомнили, наконец, что они всё-таки хозяева, и попытались сыграть на победу, но получалось коряво. Крамаренко, замыкая прострел, ткнул головой мяч в руки Фролову. Причиненко выбил мяч из-под ног Ахъядова.

Обе команды грешили неточными передачами и, как говорят в теннисе, невынужденными ошибками. Поэтому и неудивительно, что забить так никому и не удалось.

Давать оценки игрокам в этой встрече крайне сложно. За сам футбол никому больше 2,5 не поставишь, добавим по полбалла за старание и усердие, получим всем по 3,5, кроме тех, кто вышел на 2−6 минут. Они ничего испортить или исправить уже не могли.

СТАТИСТИКА.

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» (Нальчик) — «БАЛТИКА» (Калининград) — 0:0.

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»: Антипов — 3,5, Кузнецов — 3,5, Дашаев (к) — 3,5, Макоев — 3,5 (Семёнов, 62 — 3,5), Мурачёв — 3,5, Крамаренко — 3,5 (Ахриев, 86 — б/о), Богатырёв — 3,5 (Бойчук, 72 — 3,5), Мухаммад — 3,5 (Гурфов, 59 — 3,5), Войнов — 3,5, Дроздов — 3,5, Ахъядов — 3,5.

«БАЛТИКА»: Фролов — 3,5, Каленкович — 3,5, Скопинцев — 3,5, Тимошин (к) — 3,5, Концедалов — 3,5, Ярошенко — 3,5 (Елисеев Ал-др, 65 — 3,5), Родионов — 3,5 (Подбельцев, 84 — б/о), Цимбал — 3,5 (Малеев, 54 — 3,5), Кухарчук — 3,5, Причиненко — 3,5 (Сердюк, 88 — б/о), Гафар — 3,5.

Судья: Артём Чистяков (Азов) — 4

Предупреждения: Дашаев, 82 (грубая игра) — Тимошин, 74 (срыв перспективной атаки).

Удаление: нет — нет.

Удары: 11 — 5

В створ: 2 — 2

Штанги, перекладины: 0 — 0

Голевые моменты: 2 — 1

Угловые: 9 — 4

Офсайды: 2 — 2

Фолы: 19 — 19.

Лучшие игроки матча: Войнов — Причиненко.

12 марта. Нальчик, Республиканский стадион «Спартак», 600 зрителей. +6 градусов. Пасмурно.