Без луча надежды. Наш корреспондент сходил на «домашний» матч «Луча-Энергии»

Наш корреспондент «понаслаждался» в воскресный вечер просмотром матча на стадионе в Химках «Луч-Энергия» — «Динамо».

Встав с утра и потягивая вьетнамский кофе, я всматривался в хмурое московское небо. Ни единого лучика солнечного света — только серые облака.

Кофе был тоже весь под стать погоде. Вьетнамцы предоставляют куницам, обитающим в их широтах, съедать кофейные зерна и лишь после того, как зерна пройдут сквозь пищеварительный тракт, сушат их и продают всему миру как элитное пойло для гурманов. Дорогой товар, от которого так и отдает продуктами пищеварения зверьков. Поморщившись, мужественно опустошаю кружку. Да, всё-таки гурманом меня назвать нельзя. Хотя, с другой стороны, я иду смотреть на владивостокский «Луч». Матч формально домашний. Но играют в Химках.

«Радость, свобода и гармония стоят в центре нашего виденья». Это не про первенство ФНЛ и не про футбол вообще, а из книги какого-то знатока человеческих душ о том, как сделать свой бизнес прибыльным и привлекательным. О каком бизнесе может идти речь, когда на центральной площади перед стадионом только два коня и примкнувшие к ним полицейские. В подтрибунном помещении тоже пусто. Такое впечатление, что ты попал в загробную жизнь.

— Футбол? Я им не интересуюсь. А вам, голубчик, надо пить поменьше кофе и курить.

Это я уже в кабинете главного врача на «Арене-Химки». Вьетнамский кофе оказался предельно коварным и по давлению я уверенно вырвался вперед среди всех, кто находился в этот вечер в Химках.

— Как называются зверьки, которые едят эти кофейные зерна? — интересуется симпатичная медсестра, только что сделавшая мне укол анальгина и давшая целую горсть таблеток. Да, футболом здесь определенно никто не интересуется.

В комнате меж тем полный кворум. Тесно. Со мной на соседней кушетке врач «Динамо» Ярдошвили. Тоже давление. Кто-то только что приехал из больницы, где делал сложную операцию, кто-то приехал из дома. Шум, гам, обсуждают женщин. Прекрасное место, но мне пора наверх. Поближе к полю.

Наверху (а чтобы пробраться к полю на свои рабочие места, журналистам нужно пройти пять этажей) — тоже своя атмосфера. Вот диктор, запинаясь, объявляет фамилии игроков «Луча». А вот и болельщики «Динамо».

Им немного. И то, что будет происходить на поле, их не интересует. Все смотрят хоккей. Кто на чём. Телефон, ноутбук, сайт «Советского спорта». В КХЛ полуфиналы конференций и заруба со СКА.

— Мама, я пришел на футбол и смотрю хоккей, — вскрикивает кто-то по телефону. Да, ради этого определенно стоило тащиться в Химки.

Начинается футбол, объявляют, что пришли две тысячи футбольных человек, хотя визуально много меньше. Футболисты на поле принимаются таскать мяч. Мы тоже не теряем времени даром — напряженно следим за хоккеем. Зря, что ли, на стадион пришли?

Пока хоккейное «Динамо» пропускает дважды от «СКА» и начинает проигрывать, успеваю заметить, что «Луч» все в той же желтой форме — так же, как и много лет назад, когда владивостокцев можно было назвать приличной командой, а играли они в высшей лиге. Да, и такое тоже было.

— Зачем вообще этот «Луч» нужен? Тренируются в Москве, а играют во Владивостоке, — слышится откуда-то, когда в хоккее пауза и присутствующие обращают, наконец, внимание на футбольное поле.

В этом сезоне «Луч», действительно, был интересен, пожалуй, лишь тем, что игрокам полгода не выплачивали зарплату и они грозились прекратить играть, но вот недавно часть долгов им закрыли. Типичная история для нашего футбола. Ничего примечательного.

Кстати, и хозяин сегодняшней встречи — формально «Луч». Поэтому так настойчиво работников, отвечающих за табло, предупреждали, что «сначала «Луч», а потом — «Динамо».

Всё. 19:35. Хоккей закончился и присутствующие начинают всматриваться в зеленый прямоугольник поля. Но на поле ничего интересного не происходит. Хотя — стоп — вот нападающий «Динамо» заваливает в ближний угол вратарю «Луча» Гаврилову — 1:0. 39 минута — это он вовремя. А то за пару минут, прошедшие после хоккея, футбольное зрелище успело поднадоесть, да и холодает.

— Ты что здесь делаешь?

— Да я так, живу здесь недалеко. На стадион пришел, чтобы с собакой не гулять.

Веселый смех. Да, развлекаемся как можем. Вовсю идет второй тайм. Но футбол не радует ни качеством, ни зрелищностью, ни событийностью. Тот случай, когда о матче мгновенно забываешь и остается разве что протокол с итоговым результатом.

Тренеры после матча, наверняка, отметят самоотдачу, скажут еще по паре дежурных, обязательных к произнесению перед журналистами фраз, соответствующих пафосности момента и разойдутся с чувством выполненного дела….

Чёрт, холодно.

Вся трибуна дружно стучит зубами. Вечером совершенно невыносимо находиться на воздухе после дневного тепла. Если смотреть на противоположную трибуну, то можно заметить, что люди — словно каменные изваяния на острове Пасхи, вросшиеся в кресла, будто истуканы в землю. Только лишь фанатская трибуна разрезает тишину звонкими песнями. Вот уж кого, действительно, стоит похвалить за самоотдачу.

20:50. Уже самый конец матча. На поле так ничего и не происходит. Зрители, не дождавшиеся зрелища, утешают себя разговорами о хоккее, летних поездках, обсуждениях семейных проблем, изредка срываясь на злой сарказм в адрес тех, кому положено их развлекать.

Действительно, давно не было такого, чтобы футбол был настолько невзрачным, что даже не хотелось восклицать. Даже какие-нибудь нецензурные междометия. И тут судья, словно проникнувшись страданиями болельщиков или просто устав от ничего не происходящего на поле, дернул за рубильник, назначив пенальти на ровном месте за то, что мяч попал в руку защитнику «Луча».

Панченко забивает. 2:0. Ах да, «Луч» же хозяин. Значит, 0:2. Тут же начинается каскад замен, а за пределами стадиона преждевременно запускают салют. Замены под салют — это что-то новенькое. Оживляются зрители и вскоре уходят со стадиона. Финальный свисток — это сигнал для футболистов «Динамо» подойти к фанатской трибуне, чтобы вместе отпраздновать победу. Да — и хорошее в нашем футболе имеет место быть. Заряд человечности ему уж точно не повредит.

Но луч надежды так и не промелькнул….