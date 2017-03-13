«Енисей» проиграл «Спартаку-2» и покинул зону «стыков» ФНЛ

Футболисты «Енисея» уступили московскому «Спартаку-2» в рамках 26 тура ФНЛ. Матч прошел 12 марта на стадионе «Спартак» в Москве.

Счет открыли хозяева поля — на 25-й минуте забил Константин Савичев. Спустя 7 минут «красно-белые» удвоили преимущество усилиями Георгия Мелкадзе. «Енисей» сократил отставание на 57-й минуте, когда Валерий Кичин реализовал пенальти, но в компенсированное время «Спартак-2» вновь поразил ворота соперника — отличился Владислав Пантелеев. В итоге красноярцы уступили со счетом 1:3.

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов признал свою вину в плохой игре своих подопечных. По словам специалиста, сделанные во втором тайме изменения не смогли повлиять на итоговый результат.

«Мы провели два разных тайма. Сначала следовали ошибки за ошибкой, первую половины игры провалили полностью. Во второй половине стали играть более агрессивно, но кто забивает, тот и выигрывает. Мы забили только один. Первый тайм был за “Спартаком”, второй — за нами. Мы побежали вперед и получили третий гол. Мы играли безобразно в первом тайме, это моя вина. Но изменений во втором тайме не хватило, чтобы отыграть два гола», — сказал Тихонов после матча.

После поражения «Енисей» покинул зону стыковых матчей. Сейчас красноярцы располагаются на 6-й строчке в таблице ФНЛ, имея в своем активе 38 очков. Интересно, что на 4-м месте находится «Спартак-2», однако он не сможет выйти в Премьер-лигу, поскольку в одном дивизионе не могут играть две команды из одного клуба.

Следующий матч красноярцы проведут 19 марта в спорткомплексе «Футбол-Арена-Енисей». Соперником станет «Тосно» из Ленинградской области.