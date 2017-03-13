«Луч-Энергия» проиграл московскому «Динамо» в Химках

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Владивосток, 13 марта, PrimaMedia.

Московский ФК «Динамо» в очередной раз подтвердил звание лидера ФОНБЕТ-Первенства Футбольной национальной лиги, обыграв владивостокский клуб «Луч-Энергия» в Химках. Встреча в рамках 26 тура, прошедшая 12 марта на подмосковном стадионе, завершилась счетом 0:2 в пользу москвичей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ФНЛ.

Игра «Луча» и «Динамо» была перенесена на «Арену Химки» из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе «Динамо» во Владивостоке, являющегося домашней ареной для «тигров». Встреча состоялась в 19.00 часов по московскому времени, ее обслуживала судейская бригада, возглавляемая арбитром из Ростова-на-Дону Сергеем Ивановым.

Увы, голами на игре отличились лишь москвичи — первый забил Кирилл Панченко (40), второй — Евгений Луценко (90+2), реализовавший пенальти.

По итогам 26-ти туров «Луч» занимает 10 место в турнирной таблице с 33 очками.