«Луч-Энергия» проиграл московскому «Динамо» в Химках
Москвичи укрепили лидерские позиции в
ФОНБЕТ-Первенстве, завершив игру счетом 0:2.
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Владивосток, 13 марта, PrimaMedia.
Московский ФК «Динамо» в очередной раз подтвердил звание лидера
Игра «Луча» и «Динамо» была перенесена на «Арену Химки»
Увы, голами на игре отличились лишь москвичи — первый забил Кирилл Панченко (40), второй — Евгений Луценко (90+2), реализовавший пенальти.
По итогам 26-ти туров «Луч» занимает 10 место в турнирной таблице с 33 очками.
Напомним, игроки владивостокского клуба сами попросили о переносе первой домашней в 2017 году игры на чужое поле. На стадионе «Динамо» в столице Приморья
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