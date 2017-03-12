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12 марта 2017, 22:26 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Футболисты «Луча-Энергии» получили зарплату за 2016 год, но премиальных нет

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Перед футболистами «Луча-Энергии» были погашены долги по зарплате за 2016 год, но премиальных выплачено не было. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Константин Емельянов.

На прошлой неделе на официальном сайте администрации Приморского края появилась информация, что «Луч-Энергия» получил первую субсидию из регионального бюджета на выплату заработной платы игрокам и сотрудникам клуба.

«Долги по зарплате за 2016 год закрыты, но премиальные до сих пор не платятся. Это, конечно, печально», — сказал Емельянов.

Также главный тренер клуба прокомментировал матч 26-о тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против московского «Динамо», который состоялся в Москве и завершился победой бело-голубых со счетом 2:0.

«Динамо» победило заслуженно, больше тут и добавить нечего. Единственное, обидно, что матчи против такого клуба, у которого богатая история, мы проводим в Москве. Хотелось бы, конечно, сыграть лучше дома, но получилось так, как получилось, — сказал Емельянов.

Матч «Луч-Энергия» — «Динамо» по решению ФНЛ был проведен в Москве из-за неудовлетворительного состояния поля во Владивостоке. В следующем туре «Динамо» 19 марта в гостях сыграет со столичным клубом «Спартак-2», «Луч» в тот же день в Калининграде встретится с местной «Балтикой».

12.03.2017 19:00 Зрители 2074 основной раунд: 26-й тур Арена Химки
Луч-Энергия 0:2 Динамо М
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Константин Емельянов Юрий Калитвинцев
Голы
48 Евгений Луценко 39′
8 Кирилл Панченко 90+1′
Составы
Илья Гаврилов 35
Максим Насадюк 3
37′ Антон Пискунов 5
Юрий Коломыц 6
Алексей Грицаенко 13
Михаил Попов 85
Сергей Пономаренко 12
83′ Антон Килин 8
Вадим Минич 11
65′ Максим Машнев 19
Даниил Гриднев 56
61′ Руслан Гордиенко 9
Александр Носов 69
72′ Иван Столбовой 24
Илья Михалев 39
1 Антон Шунин
3 Себастьян Хольмен
11 Иван Темников 45+1′
12 Дмитрий Белоруков
25 Алексей Козлов
41 Александр Сапета
77 Анатолий Катрич
2 Григорий Морозов 90′
26 Никита Калугин
10 Александр Зотов 90′
23 Антон Соснин
8 Кирилл Панченко 90′
96 Максим Кузьмин
48 Евгений Луценко 71′
21 Фатош Бечирай
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Первого дивизиона

Калитвинцев: Футболистам «Динамо» следует более ответственно относиться к реализации моментов

Калитвинцев: Футболистам «Динамо» следует более ответственно относиться к реализации моментов

ХИМКИ /Московская область/, 12 марта. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев призвал своих футболистов относиться более ответственно к реализации голевых моментов. Об этом специалист сообщил журналистам.
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