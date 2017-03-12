Футболисты «Луча-Энергии» получили зарплату за 2016 год, но премиальных нет

На прошлой неделе на официальном сайте администрации Приморского края появилась информация, что «Луч-Энергия» получил первую субсидию из регионального бюджета на выплату заработной платы игрокам и сотрудникам клуба.

«Долги по зарплате за 2016 год закрыты, но премиальные до сих пор не платятся. Это, конечно, печально», — сказал Емельянов.

Также главный тренер клуба прокомментировал матч 26-о тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против московского «Динамо», который состоялся в Москве и завершился победой бело-голубых со счетом 2:0.

«Динамо» победило заслуженно, больше тут и добавить нечего. Единственное, обидно, что матчи против такого клуба, у которого богатая история, мы проводим в Москве. Хотелось бы, конечно, сыграть лучше дома, но получилось так, как получилось, — сказал Емельянов.