Калитвинцев: Футболистам «Динамо» следует более ответственно относиться к реализации моментов

В воскресенье «Динамо» выиграло в матче 26-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) у «Луча-Энергии» со счетом 2:0. Номинальными хозяевами были футболисты «Луча», но встреча прошла на домашнем стадионе бело-голубых «Арене-Химки».

«Сами создали себе нервотрепку в конце матча, хотя по сути, контролировали игру, вели в счете. Надо было развивать успех, но не забивали, поэтому стали нервничать. Команда сыграла в обороне хорошо, но надо забивать, более ответственно относиться к моментам, надо выжимать все до конца, а так игра прошла на нервах, надо обязательно реализовывать свое», — сказал Калитвинцев.

В следующем туре «Динамо» 19 марта в гостях сыграет со столичным клубом «Спартак-2», «Луч» в тот же день в Калининграде встретится с местной «Балтикой».