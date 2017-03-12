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12 марта 2017, 22:38 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Калитвинцев: Футболистам «Динамо» следует более ответственно относиться к реализации моментов

ХИМКИ /Московская область/, 12 марта. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев призвал своих футболистов относиться более ответственно к реализации голевых моментов. Об этом специалист сообщил журналистам.

В воскресенье «Динамо» выиграло в матче 26-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) у «Луча-Энергии» со счетом 2:0. Номинальными хозяевами были футболисты «Луча», но встреча прошла на домашнем стадионе бело-голубых «Арене-Химки».

«Сами создали себе нервотрепку в конце матча, хотя по сути, контролировали игру, вели в счете. Надо было развивать успех, но не забивали, поэтому стали нервничать. Команда сыграла в обороне хорошо, но надо забивать, более ответственно относиться к моментам, надо выжимать все до конца, а так игра прошла на нервах, надо обязательно реализовывать свое», — сказал Калитвинцев.

В следующем туре «Динамо» 19 марта в гостях сыграет со столичным клубом «Спартак-2», «Луч» в тот же день в Калининграде встретится с местной «Балтикой».

12.03.2017 19:00 Зрители 2074 основной раунд: 26-й тур Арена Химки
Луч-Энергия 0:2 Динамо М
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Константин Емельянов Юрий Калитвинцев
Голы
48 Евгений Луценко 39′
8 Кирилл Панченко 90+1′
Составы
Илья Гаврилов 35
Максим Насадюк 3
37′ Антон Пискунов 5
Юрий Коломыц 6
Алексей Грицаенко 13
Михаил Попов 85
Сергей Пономаренко 12
83′ Антон Килин 8
Вадим Минич 11
65′ Максим Машнев 19
Даниил Гриднев 56
61′ Руслан Гордиенко 9
Александр Носов 69
72′ Иван Столбовой 24
Илья Михалев 39
1 Антон Шунин
3 Себастьян Хольмен
11 Иван Темников 45+1′
12 Дмитрий Белоруков
25 Алексей Козлов
41 Александр Сапета
77 Анатолий Катрич
2 Григорий Морозов 90′
26 Никита Калугин
10 Александр Зотов 90′
23 Антон Соснин
8 Кирилл Панченко 90′
96 Максим Кузьмин
48 Евгений Луценко 71′
21 Фатош Бечирай
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо М
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Футболисты «Луча-Энергии» получили зарплату за 2016 год, но премиальных нет

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Перед футболистами «Луча-Энергии» были погашены долги по зарплате за 2016 год, но премиальных выплачено не было. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Константин Емельянов.
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