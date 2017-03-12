«Динамо» обыграло «Луч-Энергию» в матче Футбольной национальной лиги
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Московское «Динамо» одержало победу над владивостокским «Лучом-Энергией» со счетом 2:0 в матче 26-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Номинальными хозяевами были футболисты «Луча», но встреча прошла на домашнем стадионе
бело-голубых «Арене- Химки».
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Мячи забили Евгений Луценко (40-я минута) и Кирилл Панченко (90 — с пенальти) .
Встреча была запланирована на 12 марта во Владивостоке. Как ранее рассказал ТАСС президент ФНЛ Игорь Ефремов,
«Динамо» после 26 матчей с 58 очками продолжает лидировать в турнирной таблице.
В следующем туре «Динамо» 19 марта в гостях сыграет со столичным клубом «Спартак-2», «Луч» в тот же день в Калининграде сыграет с местной «Балтикой».
|12.03.2017 19:00
|Зрители 2074
|основной раунд: 26-й тур
|Арена Химки
|Луч-Энергия
|0:2
|Динамо М
|Первый тайм: 0:1
|Константин Емельянов
|Юрий Калитвинцев
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Капитан команды
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- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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