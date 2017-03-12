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12 марта 2017, 21:53 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

«Динамо» обыграло «Луч-Энергию» в матче Футбольной национальной лиги

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Московское «Динамо» одержало победу над владивостокским «Лучом-Энергией» со счетом 2:0 в матче 26-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Номинальными хозяевами были футболисты «Луча», но встреча прошла на домашнем стадионе бело-голубых «Арене- Химки».

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0. Увеличить
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Мячи забили Евгений Луценко (40-я минута) и Кирилл Панченко (90 — с пенальти) .

Встреча была запланирована на 12 марта во Владивостоке. Как ранее рассказал ТАСС президент ФНЛ Игорь Ефремов, из-за финансовых проблем «Луча» на стадионе во Владивостоке не работает подогрев поля, из-за чего оно находится в неудовлетворительном состоянии.

«Динамо» после 26 матчей с 58 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. Бело-голубые не проигрывают девять матчей подряд в ФНЛ. «Луч» с 33 очками располагается на 10-й строчке.

В следующем туре «Динамо» 19 марта в гостях сыграет со столичным клубом «Спартак-2», «Луч» в тот же день в Калининграде сыграет с местной «Балтикой».

12.03.2017 19:00 Зрители 2074 основной раунд: 26-й тур Арена Химки
Луч-Энергия 0:2 Динамо М
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Константин Емельянов Юрий Калитвинцев
Голы
48 Евгений Луценко 39′
8 Кирилл Панченко 90+1′
Составы
Илья Гаврилов 35
Максим Насадюк 3
37′ Антон Пискунов 5
Юрий Коломыц 6
Алексей Грицаенко 13
Михаил Попов 85
Сергей Пономаренко 12
83′ Антон Килин 8
Вадим Минич 11
65′ Максим Машнев 19
Даниил Гриднев 56
61′ Руслан Гордиенко 9
Александр Носов 69
72′ Иван Столбовой 24
Илья Михалев 39
1 Антон Шунин
3 Себастьян Хольмен
11 Иван Темников 45+1′
12 Дмитрий Белоруков
25 Алексей Козлов
41 Александр Сапета
77 Анатолий Катрич
2 Григорий Морозов 90′
26 Никита Калугин
10 Александр Зотов 90′
23 Антон Соснин
8 Кирилл Панченко 90′
96 Максим Кузьмин
48 Евгений Луценко 71′
21 Фатош Бечирай
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Первого дивизиона

Калитвинцев: Футболистам «Динамо» следует более ответственно относиться к реализации моментов

Калитвинцев: Футболистам «Динамо» следует более ответственно относиться к реализации моментов

ХИМКИ /Московская область/, 12 марта. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев призвал своих футболистов относиться более ответственно к реализации голевых моментов. Об этом специалист сообщил журналистам.
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