«Динамо» обыграло «Луч-Энергию» в матче Футбольной национальной лиги

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Мячи забили Евгений Луценко (40-я минута) и Кирилл Панченко (90 — с пенальти) .

Встреча была запланирована на 12 марта во Владивостоке. Как ранее рассказал ТАСС президент ФНЛ Игорь Ефремов, из-за финансовых проблем «Луча» на стадионе во Владивостоке не работает подогрев поля, из-за чего оно находится в неудовлетворительном состоянии.

«Динамо» после 26 матчей с 58 очками продолжает лидировать в турнирной таблице. Бело-голубые не проигрывают девять матчей подряд в ФНЛ. «Луч» с 33 очками располагается на 10-й строчке.

В следующем туре «Динамо» 19 марта в гостях сыграет со столичным клубом «Спартак-2», «Луч» в тот же день в Калининграде сыграет с местной «Балтикой».