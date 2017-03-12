«Сокол» назвал придуманным пенальти, назначенный в ворота команды
Пресс-служба «Сокола» выложила видео пенальти, назначенного в ворота саратовской команды в гостевом матче 26-го тура ФНЛ с командой «СКА-Хабаровск» (1:1). «Сокол» выигрывал со счётом 1:0, но после этого пенальти на 82-й минуте счёт стал равным.
На официальном сайте «Сокола» превью к видео анонсировали фразой «пенальти, придуманный Димидко и Шадыхановым». Александр Димидко — полузащитник хабаровской команды, Павел Шадыханов — главный судья матча.
|12.03.2017 08:00
|Зрители 4000
|основной раунд: 26-й тур
|им.Ленина
|СКА-Хабаровск
|1:1
|Сокол
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Андрей Гордеев
|Вадим Хафизов
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Павел Шадыханов (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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