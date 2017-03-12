Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/29049756/
12 марта 2017, 20:03 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Сокол» назвал придуманным пенальти, назначенный в ворота команды

Пресс-служба «Сокола» выложила видео пенальти, назначенного в ворота саратовской команды в гостевом матче 26-го тура ФНЛ с командой «СКА-Хабаровск» (1:1). «Сокол» выигрывал со счётом 1:0, но после этого пенальти на 82-й минуте счёт стал равным.

На официальном сайте «Сокола» превью к видео анонсировали фразой «пенальти, придуманный Димидко и Шадыхановым». Александр Димидко — полузащитник хабаровской команды, Павел Шадыханов — главный судья матча.

12.03.2017 08:00 Зрители 4000 основной раунд: 26-й тур им.Ленина
СКА-Хабаровск 1:1 Сокол
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Андрей Гордеев Вадим Хафизов
Голы
82′ Руслан Корян 9
80 Игорь Климов 40′
Составы
Александр Криворучко 55
Томас Микуцкис 15
Андрей II Иванов 59
Павел Карасев 6
Александр Димидко 13
90′ Александр Черевко 26
Алексей Друзин 30
44′ Хуан Эдуардо Лескано 23
90′ Максим Астафьев 4
Артур Рылов 35
71′ Денис Дедечко 69
Руслан Корян 9
61′ Эдуард Булия 11
Максим Казанков 87
16 Артем Федоров
5 Денис Магадиев
21 Антон Ходырев
30 Андрей Васянович
80 Игорь Климов
8 Александр Мануковский 80′
9 Артем Дудолев
10 Владимир Романенко
17 Алексей Хрущев 81′
20 Михаил Плэтикэ 53′
11 Николай Дергачев 70′
14 Александр Перченок
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Павел Шадыханов (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сокол
Новости Матчи Состав Статистика
СКА-Хабаровск
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»