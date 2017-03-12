Гол Багаева принес футболистам «Мордовии» победу над «Нефтехимиком» в матче ФНЛ

Встреча, прошедшая в воскресенье в Саранске, завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Мяч на 18-й минуте забил Алан Багаев.

«Мордовия» прервала серию без побед, которая длилась шесть матчей подряд. В следующем туре 19 марта саранский клуб сыграет в гостях с краснодарской «Кубанью». «Нефтехимик» в этот же день примет «Волгарь» из Астрахани.