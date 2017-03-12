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12 марта 2017, 19:34 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Гол Багаева принес футболистам «Мордовии» победу над «Нефтехимиком» в матче ФНЛ

МОСКВА, 12 мар — Р-Спорт. Футболисты саранской «Мордовии» обыграли «Нефтехимик» из Нижнекамска в матче 26-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Встреча, прошедшая в воскресенье в Саранске, завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Мяч на 18-й минуте забил Алан Багаев.

«Мордовия» прервала серию без побед, которая длилась шесть матчей подряд. В следующем туре 19 марта саранский клуб сыграет в гостях с краснодарской «Кубанью». «Нефтехимик» в этот же день примет «Волгарь» из Астрахани.

12.03.2017 17:00 Зрители 2317 основной раунд: 26-й тур Старт
Мордовия 1:0 Нефтехимик
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Андрей Семин Юрий Уткульбаев
Голы
18′ Алан Багаев 13
Составы
Артем Леонов 28
Даниил Чалов 4
Алан Багаев 13
Евгений Осипов 19
Руслан Навлетов 23
Александр Кренделев 29
Армен Амбарцумян 10
90′ Павел Игнатович 11
Владислав Сысуев 47
72′ Станислав Захарченко 94
Артем Молодцов 17
78′ Илья Петров 95
Александр Дегтярев 7
59′ Александр Алхазов 33
Иван II Лукьянов 9
14 Денис Книга
5 Никита Сурков
55 Егор Тараканов
80 Егор Сорокин
9 Дмитрий Маляка
44 Михаил Петролай
79 Бобир Давлатов
18 Лев Корнилов 38′
23 Дмитрий Пытлев
96 Богдан Бойчук 90′
22 Камиль Муллин
10 Алексей Бабырь 72′
34 Дмитрий Кортава
11 Руслан Галиакберов 72′ 36′
90 Ишхан Гелоян
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Нефтехимик
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