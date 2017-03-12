Гол Багаева принес футболистам «Мордовии» победу над «Нефтехимиком» в матче ФНЛ
МОСКВА, 12 мар —
Р-Спорт. Футболисты саранской «Мордовии» обыграли «Нефтехимик» из Нижнекамска в матче 26-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, прошедшая в воскресенье в Саранске, завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Мяч на 18-й минуте забил Алан Багаев.
«Мордовия» прервала серию без побед, которая длилась шесть матчей подряд. В следующем туре 19 марта саранский клуб сыграет в гостях с краснодарской «Кубанью». «Нефтехимик» в этот же день примет «Волгарь» из Астрахани.
|12.03.2017 17:00
|Зрители 2317
|основной раунд: 26-й тур
|Старт
|Мордовия
|1:0
|Нефтехимик
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Андрей Семин
|Юрий Уткульбаев
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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