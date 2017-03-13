Воронежский «Факел» поделил очки с «Химками» в гостях
Матч закончился со счетом 0:0.
Футболисты «Факела» сыграли вничью с «Химками» со счетом 0:0 в гостевом матче 26 тура первенства ФНЛ в воскресенье, 12 марта. Сине-белые имели преимущество, но не смогли воплотить его в голы.
В основном составе «Факела» по сравнению с поединком со «СКА-Хабаровском» было три изменения. Главный тренер «Факела» Павел Гусев выпустил в «основе» Александра Трошечкина и Михаила Бирюкова вместо Ивана Нагибина и Никиты Саталкина, а Максим Осипенко сменил Ивана Дранникова. С первых минут встречи «Факел» взял мяч под контроль, однако голевых моментов в игре обе команды не могли создать до 20 минуты, когда защитники воронежцев ошиблись, выкатив мяч под удар Кириллу Заике — тот пробил левее штанги. Сине-белые ответили яркой атакой, на завершающей стадии которой Михаил Багаев прострелил с левого фланга, и Александр Касьян не сумел поразить пустые ворота с нескольких метров.
Во втором тайме «Химки» смогли отодвинуть игру от собственных ворот, однако опасные моменты чаще создавал «Факел». Даже находясь под прессингом, сине-белые не сбивались на забросы и старались выходить из обороны в атаку за счет короткого паса. На 60 минуте одна из атак воронежцев закончилась ударом Трошечкина со средней дистанции, и Вячеслав Исупов выручил «Химки». Вслед за этим Павел Гусев провел неожиданную замену — вместо капитана команды Виктора Свежова на поле вышел Иванс Лукьяновс. «Факел» пытался взвинтить темп, но «Химки» тактическими фолами вовремя останавливали быстрые атаки воронежцев.
За 10 минут до конца встречи тренерский штаб сине-белых решился выпустить вместе Ивана Соловьева Артура Арустамяна — это был дебют воспитанника воронежского футбола в официальном матче на профессиональном уровне. «Факел» тут же создал голевой момент. Касьян вывел Лукьяновса на удар, но хавбек метров с восьми бесхитростно пробил в ближний угол прямо в руки вратарю. На последней минуте воронежцы организовали навал, и Георгий Бурнаш опасно навесил на дальнюю штангу, где Касьян выиграл единоборство у оппонента, но лишил возможности для удара неприкрытого Виталия Шахова. Судья зафиксировал нулевую ничью, и «Факел» в шестом официальном матче подряд ушел с поля без забитых мячей.
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