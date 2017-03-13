Воронежский «Факел» поделил очки с «Химками» в гостях

Футболисты «Факела» сыграли вничью с «Химками» со счетом 0:0 в гостевом матче 26 тура первенства ФНЛ в воскресенье, 12 марта. Сине-белые имели преимущество, но не смогли воплотить его в голы.

В основном составе «Факела» по сравнению с поединком со «СКА-Хабаровском» было три изменения. Главный тренер «Факела» Павел Гусев выпустил в «основе» Александра Трошечкина и Михаила Бирюкова вместо Ивана Нагибина и Никиты Саталкина, а Максим Осипенко сменил Ивана Дранникова. С первых минут встречи «Факел» взял мяч под контроль, однако голевых моментов в игре обе команды не могли создать до 20 минуты, когда защитники воронежцев ошиблись, выкатив мяч под удар Кириллу Заике — тот пробил левее штанги. Сине-белые ответили яркой атакой, на завершающей стадии которой Михаил Багаев прострелил с левого фланга, и Александр Касьян не сумел поразить пустые ворота с нескольких метров.

Во втором тайме «Химки» смогли отодвинуть игру от собственных ворот, однако опасные моменты чаще создавал «Факел». Даже находясь под прессингом, сине-белые не сбивались на забросы и старались выходить из обороны в атаку за счет короткого паса. На 60 минуте одна из атак воронежцев закончилась ударом Трошечкина со средней дистанции, и Вячеслав Исупов выручил «Химки». Вслед за этим Павел Гусев провел неожиданную замену — вместо капитана команды Виктора Свежова на поле вышел Иванс Лукьяновс. «Факел» пытался взвинтить темп, но «Химки» тактическими фолами вовремя останавливали быстрые атаки воронежцев.