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12 марта 2017, 18:13 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Тюмень» упустила победу над «Тосно», ведя со счётом 2:0 к 87-й минуте

«Тюмень» упустила победу над «Тосно» в матче 26-го тура ФНЛ.

Встреча проходила в Великом Новгороде на стадионе «Электрон» и завершилась со счётом 2:2.

На 35-й минуте Данил Клёнкин открыл счёт. На 61-й минуте Хасан Мамтов удвоил преимущество «Тюмени». На 87-й минуте Александр Макаров отыграл один мяч, а в самой концовке он оформил дубль.

В других матчах «Спартак-Нальчик» дома сыграл вничью с «Балтикой» (0:0), а «Факел» на выезде разошёлся миром с «Химками» (0:0).

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