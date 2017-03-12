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12 марта 2017, 17:28 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

«Волгарь» победил «Зенит-2» в матче ФНЛ, команды забили семь мячей на двоих

МОСКВА, 12 мар — Р-Спорт. Астраханский «Волгарь» победил петербургский «Зенит-2» в матче 26-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Встреча, прошедшая в воскресенье в Астрахани, завершилась со счетом 4:3. В составе победителей голы забили Константин Плиев (39-я минута), Алексей Сутормин (40, 90) и Сергей Веркашанский (72). У гостей отличились Алексей Евсеев (37 — с пенальти), Владислав Сиротов (42) и Илья Зуев (90).

«Волгарь» покинул зону вылета турнирной таблицы ФНЛ, переместившись на 15-е место (29 очков). «Зенит-2» с 32 баллами идет 13-м.

12.03.2017 14:30 Зрители 1000 основной раунд: 26-й тур Центральный
Волгарь 4:3 Зенит-2
Первый тайм: 2:2
Главные тренеры
Юрий Газзаев Владислав Радимов
Голы
39′ Константин Плиев 3
40′ Алексей Сутормин 19
72′ Сергей Веркашанский 11
90+2′ Алексей Сутормин 19
94 Алексей Евсеев 37′
63 Владислав Сиротов 42′
58 Илья Зуев 90+1′
Составы
Дмитрий Терновский 16
36′ Игорь Калинин 13
Сослан Таказов 15
53′ Дмитрий Кабутов 7
Алексей Сутормин 19
Сейт-Даут Гаракоев 64
47′ Сергей Веркашанский 11
36′ Антон Григорьев 85
Константин Плиев 3
82′ Олег Шалаев 18
Руслан Газзаев 10
70′ Аслан Дышеков 33
Темури Букия 27
62′ Михаил Жабкин 8
Роман Акбашев 70
51 Максим Рудаков
23 Евгений Чернов
54 Никита Каккоев
58 Илья Зуев 85′
75 Темур Мустафин
48 Андрей Батютин
98 Кирилл Погребняк 54′
18 Константин Зырянов 59′
25 Алексей Исаев 61′
40 Юрий Бавин 77′ 67′
36 Станислав Крапухин
63 Владислав Сиротов 79′
65 Данила Ящук 90+1′
94 Алексей Евсеев 73′
97 Илья Камышев
Статистика
3 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Евгений Кукуляк (Калуга, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Первого дивизиона

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