«Волгарь» победил «Зенит-2» в матче ФНЛ, команды забили семь мячей на двоих

Встреча, прошедшая в воскресенье в Астрахани, завершилась со счетом 4:3. В составе победителей голы забили Константин Плиев (39-я минута), Алексей Сутормин (40, 90) и Сергей Веркашанский (72). У гостей отличились Алексей Евсеев (37 — с пенальти), Владислав Сиротов (42) и Илья Зуев (90).

«Волгарь» покинул зону вылета турнирной таблицы ФНЛ, переместившись на 15-е место (29 очков). «Зенит-2» с 32 баллами идет 13-м.