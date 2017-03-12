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12 марта 2017, 15:53 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Тренер: «Спартак-2» провел два разных тайма с «Енисеем»

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Московский «Спартак-2» провел два совершенно разных тайма в матче 26-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против красноярского «Енисея». Таким мнением с журналистами поделился главный тренер московской команды Дмитрий Гунько.

В воскресенье в Москве состоялся матч между «Спартаком-2» и «Енисеем». Победу со счетом 3:1 одержали футболисты московской команды.

«Первый тайм полностью играли, создали много моментов, во втором тайме соперник побежал отыгрываться, в связи с этим у нас были ошибки. Мы провели совершенно два разных тайма», — сказал Гунько.

Также главный тренер «Спартака-2» объяснил, что замена нападающего Дениса Давыдова в перерыве матча была связана с тем. что футболист отправился на игру основного состава, которая пройдет в воскресенье в 16:30.

«На данный момент Давыдов уже в расположении основной команды», — сказал Гунько.

В турнирной таблице «Спартак-2» поднялся на четвертое место, имея в активе 40 очков. «Енисей» с 38 очками идет на пятой позиции.

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Новости Первого дивизиона

Тихонов: ФК «Енисей» безобразно провел первый тайм матча против «Спартака-2»

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Красноярский «Енисей» безобразно играл в первой половине выездного матча Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против московского «Спартака-2». Таким мнением с журналистами поделился главный тренер гостей Андрей Тихонов.
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