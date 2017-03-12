Тихонов: ФК «Енисей» безобразно провел первый тайм матча против «Спартака-2»

В воскресенье в Москве состоялся матч 26-го тура первенства ФНЛ между «Спартаком-2» и «Енисеем». Победу одержали футболисты московской команды со счетом 3:1.

«Команда провела два разных тайма, первый провалили, отсюда и результат. Во втором перестроились и играли более агрессивно, стали играть чуть получше, но это футбол, вы сами это понимаете, кто забивает, тот и побеждает. Чтобы выходить в премьер-лигу, надо выигрывать такие матчи, не допускать ошибок. Мы играли первый тайм, повторюсь, безобразно — это моя вина», — сказал Тихонов.

В турнирной таблице «Спартак-2» поднялся на четвертое место, имея в активе 40 очков. «Енисей» с 38 очками идет на пятой позиции.