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12 марта 2017, 15:07 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Спартак-2» победил «Енисей», «Сибирь» и «Кубань» сыграли вничью

В матче 26-го тура ФНЛ «Спартак-2» в Москве победил со счётом 3:1 красноярский «Енисей».

На 25-й минуте Константин Савичев открыл счёт, а на 32-й точным ударом отметился Георгий Мелкадзе. На 57-й минуте Валерий Кичин реализовал пенальти, отыграв один мяч. В концовке Владислав Пантелеев установил окончательный результат.

В другом матче 26-го тура в Новосибирске «Сибирь» принимала краснодарскую «Кубань». Завершилась вничью вничью со счётом 0:0.

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