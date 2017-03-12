«Спартак-2» победил «Енисей», «Сибирь» и «Кубань» сыграли вничью
В матче 26-го тура ФНЛ «Спартак-2» в Москве победил со счётом 3:1 красноярский «Енисей».
На 25-й минуте Константин Савичев открыл счёт, а на 32-й точным ударом отметился Георгий Мелкадзе. На 57-й минуте Валерий Кичин реализовал пенальти, отыграв один мяч. В концовке Владислав Пантелеев установил окончательный результат.
В другом матче 26-го тура в Новосибирске «Сибирь» принимала краснодарскую «Кубань». Завершилась вничью вничью со счётом 0:0.
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