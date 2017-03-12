— Сегодня получилась достаточно качественная игра, за исключением, естественно, забитых мячей. Мы создали достаточно большое количество голевых моментов и управляли игрой. Однако, сегодня сработала старая футбольная истина: «Не забиваешь ты — забивают тебе». Я попросил ребят приложить все усилия, чтобы изменить исход этой встречи и в целом нам это удалось. Меня радует, что мы не свалились на примитивный навал, а продолжали гнуть свою линию и все-таки забили гол. После, у нас еще были моменты, которые к сожалению не удалось реализовать. Мы очень хотели сегодня выиграть, но футбол, как и жизнь всегда вносит какие-то свои коррективы. В итоге — ничья, и нам еще предстоит дальнейшая борьба.

— Почему сегодня не играл Никифоров? У него травма?

— Да, в матче с «Факелом» он почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра и мы решили его поберечь, чтобы не усугублять ситуацию. Врачи на этом настояли.