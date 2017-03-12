Андрей Гордеев: Не забиваешь ты — забивают тебе
Главный тренер армейцев Андрей Гордеев поделился своими впечатлениями о прошедшем матче с саратовским «Соколом».
— Сегодня получилась достаточно качественная игра, за исключением, естественно, забитых мячей. Мы создали достаточно большое количество голевых моментов и управляли игрой. Однако, сегодня сработала старая футбольная истина: «Не забиваешь ты — забивают тебе». Я попросил ребят приложить все усилия, чтобы изменить исход этой встречи и в целом нам это удалось. Меня радует, что мы не свалились на примитивный навал, а продолжали гнуть свою линию и
— Почему сегодня не играл Никифоров? У него травма?
— Да, в матче с «Факелом» он почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра и мы решили его поберечь, чтобы не усугублять ситуацию. Врачи на этом настояли.
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