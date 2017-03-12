Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/29047367/
12 марта 2017, 13:14 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Андрей Гордеев: Не забиваешь ты — забивают тебе

Главный тренер армейцев Андрей Гордеев поделился своими впечатлениями о прошедшем матче с саратовским «Соколом».

— Сегодня получилась достаточно качественная игра, за исключением, естественно, забитых мячей. Мы создали достаточно большое количество голевых моментов и управляли игрой. Однако, сегодня сработала старая футбольная истина: «Не забиваешь ты — забивают тебе». Я попросил ребят приложить все усилия, чтобы изменить исход этой встречи и в целом нам это удалось. Меня радует, что мы не свалились на примитивный навал, а продолжали гнуть свою линию и все-таки забили гол. После, у нас еще были моменты, которые к сожалению не удалось реализовать. Мы очень хотели сегодня выиграть, но футбол, как и жизнь всегда вносит какие-то свои коррективы. В итоге — ничья, и нам еще предстоит дальнейшая борьба.

— Почему сегодня не играл Никифоров? У него травма?

— Да, в матче с «Факелом» он почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра и мы решили его поберечь, чтобы не усугублять ситуацию. Врачи на этом настояли.

СКА-Хабаровск
Новости Матчи Состав Статистика
Сокол
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Вадим Хафизов: Арбитр матча поступил очень непорядочно

Главный тренер «Сокола» Вадим Хафизов прокомментировал результат гостевого матча 26-го тура Футбольной национальной лиги со «СКА-Хабаровск». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. Хозяева ушли от поражения на 82-й минуте, когда Руслан Корян реализовал пенальти.
Еще 7 новостей  Все новости
10 Марта

Дюжина лучших

Будничное начало в праздник

Очки будем считать в мае, или что ждать от "СКА-Хабаровск"?