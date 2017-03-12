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https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/29047195/
12 марта 2017, 13:01 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Вадим Хафизов: Арбитр матча поступил очень непорядочно

Главный тренер «Сокола» Вадим Хафизов прокомментировал результат гостевого матча 26-го тура Футбольной национальной лиги со «СКА-Хабаровск». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. Хозяева ушли от поражения на 82-й минуте, когда Руслан Корян реализовал пенальти.

«Прежде всего, хочу поблагодарить свою команду за бойцовские качества. Считаю, что мы сыграли с максимальной самоотдачей. Может быть у нас не получилось зрелищной игры, но после обидного домашнего поражения команда сумела собраться и показать, что у неё есть характер. Что касается результата… Вы не первый день в футболе и всё сами понимаете.

Думаю, что мы сегодня наиграли на победу — очень грамотно, практически без ошибок отработали в обороне, а в конце игры хозяева свалились на навал, с которым мы успешно справлялись. И если бы не пенальти… Я считаю, что арбитр сегодня поступил очень непорядочно, — сказал Хафизов.

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