Вадим Хафизов: Арбитр матча поступил очень непорядочно

«Прежде всего, хочу поблагодарить свою команду за бойцовские качества. Считаю, что мы сыграли с максимальной самоотдачей. Может быть у нас не получилось зрелищной игры, но после обидного домашнего поражения команда сумела собраться и показать, что у неё есть характер. Что касается результата… Вы не первый день в футболе и всё сами понимаете.

Думаю, что мы сегодня наиграли на победу — очень грамотно, практически без ошибок отработали в обороне, а в конце игры хозяева свалились на навал, с которым мы успешно справлялись. И если бы не пенальти… Я считаю, что арбитр сегодня поступил очень непорядочно, — сказал Хафизов.