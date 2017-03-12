«СКА-Хабаровск» неожиданно для всех потерял два драгоценных очка
Итог поединка армейцев с «Соколом» — 1:1.
Хабаровск, 12 марта, AmurMedia.
Стартовый домашний матч весенней части первенства, соперником армейцев в котором выступал саратовский «Сокол», не принёс должного удовлетворения хабаровским болельщикам — на своём поле подопечные Гордеева не сумели сломить сопротивление одного из аутсайдеров чемпионата, в борьбе за место в «стыках» неожиданно для всех потеряв два драгоценных очка. Итог поединка ничейный — 1:1, сообщили ИА AmurMedia в
Первый тайм прошёл под диктовку хозяев, которые не раз и не два могли добиться успеха, не использовав до перерыва целый ряд выгодных моментов. Особенно запомнился болельщикам первый из них — на 15-й минуте встречи, когда мощный удар
Пятью минутами позже армейцы могли отличиться ещё раз, но сначала плотный «выстрел» всё того же Друзина приняли на себя саратовские защитники, переведя мяч на угловой, а спустя минуту, после подачи «корнера» мог достичь цели удар сходу подключившегося к атаке Микуцкиса, однако мяч после попытки нашего литовского легионера прошёл в опасной близости от штанги.
Были у нашей команды ещё неплохие возможности для того, чтобы открыть счёт — на 25-й минуте едва не занёс мяч в ворота соперников Лескано, на 33-й — прицельно бил по воротам Саратова Астафьев. Правда, удар Максима, хоть и был предельно точен, особой мощностью не отличался, и потому стал достаточно лёгкой добычей стража ворот «Сокола» Артёма Фёдорова.
«Ушат холодной воды» за 5 минут до перерыва вылили на головы футболистов и поклонников хабаровских армейцев саратовские гости. После подачи углового слева пришедший на помощь своим форвардам защитник «соколов» Климов головой спокойно, как на тренировке, переправил мяч в сетку — 0:1. Впечатляющая семиматчевая «сухая» серия армейцев прервалась там, где этого совершенно не ждали….
Второй тайм так же прошёл с заметным территориальным преимуществом хозяев, однако взломать насыщенную и действовавшую предельно самоотверженно оборону Саратова нашим футболистам долго не удавалось. Да и явных возможностей для того, чтобы сквитать счёт, у армейцев (положа руку на сердце) после перерыва было совсем немного. Пожалуй, единственный
И всё же спастись от поражения хабаровчанам удалось — на 81-й минуте матча саратовские защитники в своей штрафной крайне невежливо обошлись с капитаном армейцев Александром Димидко, уложив его на газон. Несмотря на отчаянные возражения гостей, главный арбитр встречи москвич Павел Шадыханов безоговорочным жестом указал на 11-метровую отметку — пенальти. Вышедший к «точке» незадолго до этого появившийся на поле Руслан Корян в исполнении «приговора» был безжалостен, буквально «расстреляв» Фёдорова — 1:1.
К сожалению, несмотря на все приложенные усилия и даже организованный на последних минутах «навал» добиться большего и склонить чашу весов на свою сторону нашим футболистам не удалось. Итог поединка армейцев с Саратовом ничейный — 1:1.
Главный тренер ФК «СКА-Хабаровск» Андрей Гордеев:
— Сегодня получилась достаточно качественная игра, за исключением, естественно, забитых мячей. Мы создали достаточно большое количество голевых моментов и управляли игрой. Однако, сегодня сработала старая футбольная истина: «Не забиваешь ты — забивают тебе». Я попросил ребят приложить все усилия, чтобы изменить исход этой встречи и в целом нам это удалось. Меня радует, что мы не свалились на примитивный навал, а продолжали гнуть свою линию и
— Почему сегодня не играл Никифоров? У него травма?
— Да, в матче с «Факелом» он почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра, и мы решили его поберечь, чтобы не усугублять ситуацию. Врачи на этом настояли.
Главный тренер ФК «Сокол» Вадим Хафизов:
— Прежде всего, хочу поблагодарить свою команду за бойцовские качества. Считаю, что мы сыграли с максимальной самоотдачей. Может быть у нас не получилось зрелищной игры, но, после обидного домашнего поражения, команда сумела собраться и показать, что у нее есть характер. Что касается результата… Вы не первый день в футболе и все сами понимаете. Думаю, что мы сегодня наиграли на победу — очень грамотно, практически без ошибок отработали в обороне, а в конце игры хозяева свалились на навал, с которым мы успешно справлялись. И если бы не пенальти… Я считаю, что арбитр сегодня поступил очень непорядочно.
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