«СКА-Хабаровск» неожиданно для всех потерял два драгоценных очка

Хабаровск, 12 марта, AmurMedia.

Стартовый домашний матч весенней части первенства, соперником армейцев в котором выступал саратовский «Сокол», не принёс должного удовлетворения хабаровским болельщикам — на своём поле подопечные Гордеева не сумели сломить сопротивление одного из аутсайдеров чемпионата, в борьбе за место в «стыках» неожиданно для всех потеряв два драгоценных очка. Итог поединка ничейный — 1:1, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ФК «СКА— Хабаровск».

Первый тайм прошёл под диктовку хозяев, которые не раз и не два могли добиться успеха, не использовав до перерыва целый ряд выгодных моментов. Особенно запомнился болельщикам первый из них — на 15-й минуте встречи, когда мощный удар из-за пределов штрафной Алексея Друзина со звоном приняла на себя перекладина гостевых ворот.

Пятью минутами позже армейцы могли отличиться ещё раз, но сначала плотный «выстрел» всё того же Друзина приняли на себя саратовские защитники, переведя мяч на угловой, а спустя минуту, после подачи «корнера» мог достичь цели удар сходу подключившегося к атаке Микуцкиса, однако мяч после попытки нашего литовского легионера прошёл в опасной близости от штанги.

Были у нашей команды ещё неплохие возможности для того, чтобы открыть счёт — на 25-й минуте едва не занёс мяч в ворота соперников Лескано, на 33-й — прицельно бил по воротам Саратова Астафьев. Правда, удар Максима, хоть и был предельно точен, особой мощностью не отличался, и потому стал достаточно лёгкой добычей стража ворот «Сокола» Артёма Фёдорова.

«Ушат холодной воды» за 5 минут до перерыва вылили на головы футболистов и поклонников хабаровских армейцев саратовские гости. После подачи углового слева пришедший на помощь своим форвардам защитник «соколов» Климов головой спокойно, как на тренировке, переправил мяч в сетку — 0:1. Впечатляющая семиматчевая «сухая» серия армейцев прервалась там, где этого совершенно не ждали….

Второй тайм так же прошёл с заметным территориальным преимуществом хозяев, однако взломать насыщенную и действовавшую предельно самоотверженно оборону Саратова нашим футболистам долго не удавалось. Да и явных возможностей для того, чтобы сквитать счёт, у армейцев (положа руку на сердце) после перерыва было совсем немного. Пожалуй, единственный по-настоящему реальный шанс выпал на 78-й минуте аргентинцу Хуану Лескано, атаковавшему ворота соперников головой практически в упор — буквально с линии вратарской площадки. Увы, посланный с убойной позиции мяч под разочарованный вздох трибун просвистел выше перекладины.

И всё же спастись от поражения хабаровчанам удалось — на 81-й минуте матча саратовские защитники в своей штрафной крайне невежливо обошлись с капитаном армейцев Александром Димидко, уложив его на газон. Несмотря на отчаянные возражения гостей, главный арбитр встречи москвич Павел Шадыханов безоговорочным жестом указал на 11-метровую отметку — пенальти. Вышедший к «точке» незадолго до этого появившийся на поле Руслан Корян в исполнении «приговора» был безжалостен, буквально «расстреляв» Фёдорова — 1:1.

К сожалению, несмотря на все приложенные усилия и даже организованный на последних минутах «навал» добиться большего и склонить чашу весов на свою сторону нашим футболистам не удалось. Итог поединка армейцев с Саратовом ничейный — 1:1.

Главный тренер ФК «СКА-Хабаровск» Андрей Гордеев:

— Сегодня получилась достаточно качественная игра, за исключением, естественно, забитых мячей. Мы создали достаточно большое количество голевых моментов и управляли игрой. Однако, сегодня сработала старая футбольная истина: «Не забиваешь ты — забивают тебе». Я попросил ребят приложить все усилия, чтобы изменить исход этой встречи и в целом нам это удалось. Меня радует, что мы не свалились на примитивный навал, а продолжали гнуть свою линию и все-таки забили гол. После, у нас еще были моменты, которые к сожалению, не удалось реализовать. Мы очень хотели сегодня выиграть, но футбол, как и жизнь всегда вносит какие-то свои коррективы. В итоге — ничья, и нам еще предстоит дальнейшая борьба.

— Почему сегодня не играл Никифоров? У него травма?

— Да, в матче с «Факелом» он почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра, и мы решили его поберечь, чтобы не усугублять ситуацию. Врачи на этом настояли.

Главный тренер ФК «Сокол» Вадим Хафизов:

— Прежде всего, хочу поблагодарить свою команду за бойцовские качества. Считаю, что мы сыграли с максимальной самоотдачей. Может быть у нас не получилось зрелищной игры, но, после обидного домашнего поражения, команда сумела собраться и показать, что у нее есть характер. Что касается результата… Вы не первый день в футболе и все сами понимаете. Думаю, что мы сегодня наиграли на победу — очень грамотно, практически без ошибок отработали в обороне, а в конце игры хозяева свалились на навал, с которым мы успешно справлялись. И если бы не пенальти… Я считаю, что арбитр сегодня поступил очень непорядочно.