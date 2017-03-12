«СКА-Хабаровск» ушел от поражения в матче 26-го тура первенства ФНЛ с «Соколом»

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Хабаровске, завершилась со счетом 1:1. На гол Игоря Климова на 40-й минуте у саратовцев хозяева ответили точным ударом Руслана Коряна с пенальти на 82-й.

«СКА-Хабаровск» набрал 43 очка и расположился на третьем месте в первенстве. «Сокол» с 28 баллами находится в зоне вылета, занимая 16-ю строчку в турнирной таблице.