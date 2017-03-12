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12 марта 2017, 10:34 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

«СКА-Хабаровск» ушел от поражения в матче 26-го тура первенства ФНЛ с «Соколом»

МОСКВА, 12 мар — Р-Спорт. Футболисты «СКА-Хабаровска» и саратовского «Сокола» сыграли вничью в матче 26-го тура первенства ФНЛ.

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Хабаровске, завершилась со счетом 1:1. На гол Игоря Климова на 40-й минуте у саратовцев хозяева ответили точным ударом Руслана Коряна с пенальти на 82-й.

«СКА-Хабаровск» набрал 43 очка и расположился на третьем месте в первенстве. «Сокол» с 28 баллами находится в зоне вылета, занимая 16-ю строчку в турнирной таблице.

12.03.2017 08:00 основной раунд: 26-й тур им.Ленина
СКА-Хабаровск 1:1 Сокол
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Андрей Гордеев Вадим Хафизов
Голы
82′ Руслан Корян 9
80 Игорь Климов 40′
Составы
Александр Криворучко 55
Томас Микуцкис 15
Андрей II Иванов 59
90′ Максим Астафьев 4
Павел Карасев 6
Александр Димидко 13
90′ Александр Черевко 26
Алексей Друзин 30
44′ Хуан Эдуардо Лескано 23
71′ Денис Дедечко 69
Руслан Корян 9
61′ Эдуард Булия 11
Максим Казанков 87
16 Артем Федоров
5 Денис Магадиев
21 Антон Ходырев
30 Андрей Васянович
80 Игорь Климов
8 Александр Мануковский 80′
9 Артем Дудолев
10 Владимир Романенко
17 Алексей Хрущев 81′
20 Михаил Плэтикэ 53′
11 Николай Дергачев 70′
14 Александр Перченок
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Павел Шадыханов (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
СКА-Хабаровск
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