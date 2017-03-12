«СКА-Хабаровск» ушел от поражения в матче 26-го тура первенства ФНЛ с «Соколом»
МОСКВА, 12 мар —
Р-Спорт. Футболисты «СКА-Хабаровска» и саратовского «Сокола» сыграли вничью в матче 26-го тура первенства ФНЛ.
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Хабаровске, завершилась со счетом 1:1. На гол Игоря Климова на 40-й минуте у саратовцев хозяева ответили точным ударом Руслана Коряна с пенальти на 82-й.
«СКА-Хабаровск» набрал 43 очка и расположился на третьем месте в первенстве. «Сокол» с 28 баллами находится в зоне вылета, занимая 16-ю строчку в турнирной таблице.
|12.03.2017 08:00
|основной раунд: 26-й тур
|им.Ленина
|СКА-Хабаровск
|1:1
|Сокол
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Андрей Гордеев
|Вадим Хафизов
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Павел Шадыханов (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter