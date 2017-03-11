Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/29041614/
11 марта 2017, 13:28 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

«Динамо» вручит абонементы болельщикам, которые купили авиабилеты во Владивосток

В связи с переносом матча 26-го тура ФНЛ «Луч-Энергия» — «Динамо» из Владивостока в Химки московский клуб сообщил, что сезонными абонементами компенсирует невозвратные авиабилеты болельщикам, которые собирались на выезд.

«Футбольный клуб “Динамо-Москва” благодарит вас за поддержку, которую вы оказываете команде. В этом сезоне она как никогда нам необходима. Особенно мы хотим отметить тех, кто поддерживает “Динамо” в выездных матчах. Футбольный клуб понимает, что многие наши болельщики с нетерпением ожидали поездки во Владивосток и заранее приобретали авиабилеты. Однако матч с “Лучом-Энергией” по решению лиги будет проведён в Химках. В связи с этим клуб проводит акцию: каждый болельщик, который приобрёл невозвратный билет во Владивосток и отказался от поездки, выбрав поддержку команды в Москве, сможет при предъявлении подтверждения из авиакомпании о вашем невылете получить сезонный абонемент (за исключением категории VIP) на домашние матчи нашей команды в сезоне-2017/18», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что на матче «Луч-Энергия» — «Динамо», который состоится 12 марта, для московских болельщиков будут действовать абонементы и автопропуска на домашние матчи команды текущего сезона.

Динамо М
Новости Матчи Состав Статистика
Луч-Энергия
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
10 Марта

Дюжина лучших

Будничное начало в праздник

Очки будем считать в мае, или что ждать от "СКА-Хабаровск"?