«Динамо» вручит абонементы болельщикам, которые купили авиабилеты во Владивосток

«Футбольный клуб “Динамо-Москва” благодарит вас за поддержку, которую вы оказываете команде. В этом сезоне она как никогда нам необходима. Особенно мы хотим отметить тех, кто поддерживает “Динамо” в выездных матчах. Футбольный клуб понимает, что многие наши болельщики с нетерпением ожидали поездки во Владивосток и заранее приобретали авиабилеты. Однако матч с “Лучом-Энергией” по решению лиги будет проведён в Химках. В связи с этим клуб проводит акцию: каждый болельщик, который приобрёл невозвратный билет во Владивосток и отказался от поездки, выбрав поддержку команды в Москве, сможет при предъявлении подтверждения из авиакомпании о вашем невылете получить сезонный абонемент (за исключением категории VIP) на домашние матчи нашей команды в сезоне-2017/18», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что на матче «Луч-Энергия» — «Динамо», который состоится 12 марта, для московских болельщиков будут действовать абонементы и автопропуска на домашние матчи команды текущего сезона.