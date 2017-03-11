Замес № 2. Превью. 26-й тур первенства ФНЛ

Первый после перерыва тур на стадионах посмотрело 30442 зрителя. В этот раз ни Воронежа, ни Краснодара не будет. Так что падение посещаемости можно смело прогнозировать. А теперь к играм.

«СКА-Хабаровск» — «Сокол» (арбитр Павел Шадыханов — Москва).

Результат матча первого круга — 3:2 (Кацаев, Корян-2 — Дудолев, Мануковский).

Думаю, что такой интриги, как в матче первого круга не будет. Помните: команды попеременно выходили вперёд, и два удара Коряна в компенсированное время перевернули исход встречи. Хабаровчане сейчас третьи. Хорошо начали игру прошлого тура в Воронеже, но затем подсели. Второй тайм им явно не удался. Однако, прямому конкуренту не проиграли, и, учитывая результаты остальных матчей, ничья вряд ли их сильно расстроила.

Саратовцы в прошлом туре крупно проиграли дома «Тамбову». Волжане, наоборот, крайне плохо начали матч, затем, то ли тамбовчане хватку ослабили, то ли сами разбегались, но завелись. Однако получили в ответной контратаке четвёртый гол и успокоились. Как-то не складывается игра у «Сокола» в последних поединках, что до перерыва, что после. Понятно, что там сказывалась усталость, а теперь нехватка игровой практики, но биться-то надо. Дела-то не ахти — 16 место, а это зона вылета.

Главный арбитр встречи Павел Шадыханов в текущем сезоне провёл 5 игр, в которых показал игрокам 16 жёлтых карточек (по 8 в обе стороны), назначил 3 пенальти, все были пробиты в ворота гостей. Хабаровчане в этом чемпионате провели один матч под руководством этого арбитра. Дома они сумели обыграть «Нефтехимик» 1:0.

Дальневосточники провели дома 12 матчей (+7,=3,-2,16:7). Они выиграли четыре последних домашних матча, причём не пропустили в них ни одного гола. Саратовцы в гостях провели 14 поединков (+2,=9,-3,16:17). Как видите, волжане мало выигрывают, но крайне неохотно проигрывают. И всё же, в последней гостевой встрече они проиграли «Тосно» 2:5, а если учесть домашние 0:4 от «Спартака-2» и 1:4 от «Тамбова», то недоработка в обороне налицо.

Если же взять матчи, проведённые командами между собой в чемпионате России, то соперники «крепкие орешки» друг для друга. Таких встреч было 11. В этих играх 3 победы у армейцев, 4 — у «Сокола», разность мячей 12:11 тоже в пользу волжан. Отметим и такой факт, в двух последних чемпионатах хабаровчане не могут победить саратовцев у себя дома. Была ничья 0:0, и поражение 1:2. И всё же….

Мой прогноз — победа хозяев.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 90.4%, на ничью — 6.0%, на победу гостей — 3.6%.

«Спартак-2» — «Енисей» (арбитр Николай Волошин — Смоленск).

Результат матча первого круга — 4:0 (Кутин, Пантелеев-2, Федчук).

Как ни крути, а если судить по турнирной таблице и принципиальности — центральный матч тура. В Красноярске москвичи сурово обошлись с командой Тихонова, причём второй год подряд. В прошедшем туре спартаковцы, в общем-то, удачно съездили в Тюмень, впервые сумели там не проиграть, показав при этом, что в межсезонье, несмотря на смену тренера и потерю лидеров, играть не разучились. Одним словом подтвердили, что 6 место занимают по праву.

Красноярцы же, хоть и занимают 4-ю строчку, но опережают столичную команду всего на один балл. И сами понимаете, что будет в случае проигрыша «львов». Проведя отменную трансферную компанию, сибиряки первый матч после перерыва провели как-то невнятно, уповая в основном «на дубинушку», на «таран», а ведь мы уже как-то привыкли считать и видеть «Енисей» играющей думающей командой. Полагаю, что это пока всё от несыгранности. Думаю, что и задача у команды и её тренера сейчас такова, чтобы достигнуть максимального взаимопонимания к стыковым матчам. Вот только играя так, как с «Лучом», попасть в эту зону стыков будет проблематично.

Арбитр встречи Николай Волошин, проведя в нынешнем первенстве 9 матчей, предъявил игрокам 30 жёлтых карточек (14 — хозяевам поля), и назначил один пенальти в ворота хозяев. В текущем первенстве москвичи уже дважды играли при судействе смоленского арбитра. Обе встречи столичная команда выиграла: в Калининграде 2:1, и дома у «Факела» 1:0.

На своём поле спартаковцы играют неровно, имея в 12 матчах (+6,=3,-3,17:11). В последних домашних играх они проиграли «Тосно», но выиграли у Хабаровска, обыграли «Факел» и уступили «Шиннику». Не лучше обстоят дела в играх на выезде и у «Енисея», в тех же 12 встречах (+5,=3,-4,15:12). Две свои последние гостевые игры сибиряки проиграли, причем не самым сильным командам, уступив «Зениту-2» и Нальчику.

В первом дивизионе команды между собой провели 3 поединка. Так вот, в них красноярцы не только не заработали ни одного очка, так ещё и не забили ни одного мяча. У москвичей 3 победы (дважды 4:0 в Красноярске и 2:0 в Москве) с общим счётом 10:0 в их пользу.

Мой прогноз — ничья.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 41.2%, на ничью — 37.5%, на победу гостей — 21.2%.

«Сибирь» — «Кубань» (арбитр Андрей Фисенко — Владивосток).

Результат матча первого круга — 1:1 (Вотинов — Житнев).

Встречаются рядом стоящие в таблице команды. Краснодарцы имеют на два очка больше и на одно место выше. Они 13-е. Новосибирцы в прошлом туре играли в Саранске, и почему не выиграли, наверное, и сами не понимают. Весь матч возили хозяев поля, а вот гол так и не сотворили, хотя возможность имели и не раз. И всё бы ничего, вот только снизу поджимают. Свой проигрыш — их выигрыш, и уже пучина засасывает. Тут уж хочешь — не хочешь, а надо играть на победу.

Краснодарцы в 25 туре сумели дома одержать волевую победу над «Химками», да ещё и в меньшинстве. Хотя по первому тайму в выигрыш верилось с трудом. Впрочем, и подмосковные футболисты в первом тайме не утруждали себя активными действиями в атаке. А вот когда в начале второй половины кубанцы оказались в меньшинстве, да ещё и пропустили, тут они и завертелись. Удачными оказались и замены, проведённые Калешиным. Однако в Новосибирске получаса резвой игры будет явно недостаточно, чтобы рассчитывать на приемлемый результат.

Назначенный главным судьёй встречи Андрей Фисенко провёл в этом чемпионате 8 встреч, и отметился в них 34-мя жёлтыми карточками (15 — хозяевам поля), удалил 3 игроков (2 — в составе гостей), а также назначил 2 пенальти (по одному в обе стороны). В этом сезоне владивостокский арбитр уже провёл встречу с участием «Сибири», в ней сибиряки дома сыграли вничью с «Факелом» 1:1.

«Сибирь» провела на домашней арене 12 матчей (+5,=6,-1,12:6), причём в последних пяти встречах было одержано 4 победы, и одна игра была сыграна вничью, общий счёт этих поединков 7:1. Краснодарцы в гостях сыграли такое же количество матчей — 12 (+3,=3,-6,13:17). В последних трёх выездных играх южане только раз сыграли вничью, и дважды проиграли, причём в Хабаровске 0:5. Поэтому общий счёт в этих трёх матчах 1:7 не в их пользу.

В первом дивизионе команды сыграли между собой 9 раз. Тут полное преимущество у кубанцев, которые выиграли 5 раз, в то время как сибиряки лишь один, поэтому и разность мячей 12:6 в пользу южан. Хорошо получаются игры у «Кубани» и в Новосибирске. В 4-х матчах — 3 победы, и лишь одно поражение.

Мой прогноз — победа гостей.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 28.8%, на ничью — 61.2%, на победу гостей — 10.0%.

«Волгарь» — «Зенит-2» (арбитр Евгений Кукуляк — Калуга).

Результат матча первого круга — 1:2 (Зарипов — Проничев, Гасилин).

«Волгарь» в данный момент занимает 17 место и находится в зоне вылета. В игре прошлого тура в Калининграде волжане могли рассчитывать на ничейный исход поединка, но собственная ошибка в обороне всё перечеркнула. Однако астраханцы в гостях, и астраханцы дома — это две разные команды. И думаю, что питерцам придётся ой как не сладко на поле стадиона «Центральный». Хотя бежать сломя голову в атаку в матче с молодыми зенитовцами — смерти подобно, и волжане уже это на себе испытывали.

Зенитовцы занимают 12 место, но в игре прошедшего тура совершенно неожиданно проиграли в Нижнекамске. «Нефтехимик» всего два раза ударил по воротам, один раз попал в створ, и этот гол стал решающим. Питерцы 15 раз били по воротам, но только дважды попали в створ, и в обоих случаях надёжно сыграл вратарь хозяев поля. Вот и получается, что у молодой питерской команды в очередной раз сломался атакующий наконечник. Вернее сейчас его у зенитовцев просто нет. А без забивного форварда у «Зенита-2» мало что получается при завершении, хотя и комбинации разыгрываются, и моменты создаются.

Главный судья матча Евгений Кукуляк в этом сезоне провёл в ФНЛ 4 матча. В них он показал игрокам 14 «горчичников» (8 — хозяевам поля), назначил 1 пенальти в ворота гостей.

Волжане провели дома 14 матчей (+7,=3,-4,20:13). Как видите, во второй части чемпионата астраханцы больше будут играть на выезде, поэтому каждый домашний матч у них «на вес золота». Питерцы на выезде сыграли 12 раз (+2,=4,-6,9:13). До перерыва в чемпионате они очень слабо играли в гостях, и начали второй этап не лучше. В четырёх последних гостевых поединках они не забили ни одного гола, а пропустили три.

В первом дивизионе команды провели между собой 3 матча. И тут, интересный факт, команды ещё ни разу не сыграли между собой вничью: 2 победы у «Зенита-2». Более того, в Астрахани «Волгарь» питерцам ещё не забивал.

Мой прогноз — победа хозяев.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 42.5%, на ничью — 45.0%, на победу гостей — 12.5%.

«Спартак-Нальчик» — «Балтика» (арбитр Артём Чистяков — Азов).

Результат матча первого круга — 1:1 (Соблиров — Подбельцев).

Нальчане находятся на 15 месте, то есть ходят по самой, что ни на есть черте. И равновесие на этой грани держать очень сложно: одна осечка, и свалишься. Однако игра, проведённая спартаковцами в предыдущем туре с динамовцами, вселяет оптимизм. Делёж очков в той игре получился закономерным, и ещё неизвестно, кто «отскочил». Также на стороне нальчан и сыгранность состава.

Балтийцы занимают 19 место, и по очкам намного отстают от спасительных мест. Ситуация с калининградцами чем-то напоминает прошлогоднюю с Армавиром. Там тоже в межсезонье собрали новую команду, пытались всех «причесать», но чуда не случилось. Судя по игре 25 тура с «Волгарём», игрокам «Балтики будет очень трудно взломать организованную оборону спартаковцев. Уж что-что, а обороняться они умеют. Тяжёлая будет игра.

Главный судья матча Артём Чистяков в этом сезоне в 14-ти проведённых матчах отметился не только жёлтыми карточками, коих показал футболистам 51 штуку (24 — хозяевам поля), но и удалил одного игрока в составе хозяев, и назначил 2 пенальти, оба были пробиты в ворота гостей. Также у азовского судьи есть в этом сезоне и три встречи с участием названных команд. Нальчане в своём поединке дома уступили «Динамо» 0:1. А вот балтийцы при этом арбитре ещё не забивали, дважды сыграв вничью 0:0: дома с «Факелом» и на выезде с «Нефтехимиком».

Нальчане провели дома 13 матчей (+5,=5,-3,14:11), причём два последних поединка они выиграли 2:0 у «Шинника» и 1:0 у «Енисея». Калининградцы, проведя в гостях 12 встреч, ещё ни разу не побеждали (+0,=6,-6,9:17). Правда, две последние выездные игры они свели вничью: 0:0 в Нижнекамске, и 1:1 с «Зенитом-2».

В первом дивизионе команды между собой провели 17 встреч. 8 побед у балтийцев, 4 — у южан. Соотношение мячей 20:14 в пользу «Балтики».

Мой прогноз — победа хозяев.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 40.2%, на ничью — 32.9%, на победу гостей — 26.8%.

«Тосно» — «Тюмень» (арбитр Станислав Васильев — Ижевск).

Результат матча первого круга — 2:1 (Заболотный, Палиенко — Чуканов).

Второе место в чемпионате тосненцев ко многому обязывает, но дождь и слякоть мешают игрокам проявить себя. Хотя и в предыдущем туре в Ярославле они смотрелись несколько лучше, но размашистой, фланговой игры у «лесников» не получилось. Учитывая погоду, а, следовательно, и качество поля, думаю, что и в этот раз мы увидим сильно упрощенный вариант игры. Кому улыбнётся удача при реализации немногочисленных моментов, тот и «пан», хотя игроки у областного клуба мастеровитые.

«Тюмень» у нас в таблице 11-я, и очень хочет очутиться в «десятке», а для этого надо набирать очки, не гладя на ранг соперника. В прошлом туре «отщипнули» у «Спартака-2», в этом вполне могут и у «Тосно», ведь в составе сибиряков есть такой нападающий, как Мамтов, который может выжать результат из самого слабого момента. Вот только позволят ли тосненцы доставлять ему мяч? В матче первого круга им удалось выключить грозного нападающего из игры.

Назначенный главным арбитром встречи Станислав Васильев в нынешнем сезоне провёл 6 игр, в которых предъявил футболистам 22 жёлтые карточки (поровну в обе стороны), и назначил 4 пенальти, три из которых были пробиты в ворота гостей. Тосненцы в текущем первенстве сыграли 1 игру под руководством ижевского судьи: дома они выиграли у «Факела» 3:1.

«Лесники» провели дома 13 встреч (+8,=3,-2,28:11). Отметим, что областная команда не проигрывает дома уже 5 матчей, забив в этих играх 14 голов, пропустив только 4. Сибиряки в гостей сыграли те же 13 матчей (+4,=4,-5,12:15). В последних 5 поединках на выезде они уступили только 1 раз в Астрахани, два раза выиграли, две игры свели вничью.

В первом дивизионе соперники сыграли между собой 5 раз. Ничьих в этих играх не было, соотношение побед 3:2, а мячей 8:6 в пользу тюменцев. Последняя игра, в которой хозяевами поля были тосненцы, состоялась она в Питере, закончилась победой «Тюмени» 4:2.

Мой прогноз — победа хозяев.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 96.2%, на ничью — 3.8%, на победу гостей — 0.0%.

«Химки» — «Факел» (арбитр Дмитрий Недвижай — Ставрополь).

Результат матча первого круга — 0:2 (Ярковой-а/г, Саталкин).

На сегодняшний день подмосковный клуб замыкает десятку сильнейших команд ФНЛ. Однако вот уже больше двух лет химчане не проигрывают на своём поле, доведя цифру беспроигрышных матчей до 30. Уверенная, сочная игра даёт достойный результат. Хотя провалы бывают. То от «Мордовии» на своём поле 3 пропустят, а затем начинают выправлять положение, то, как в предыдущем туре, позволят «Кубани» в меньшинстве не только сравнять счёт, но и победить. Но всё это — издержки роста, и всё это преодолимо.

Воронежцы, находясь на 5 месте уже довольно давно «стучатся» в зону переходных матчей, но всё время что-то им мешает. Вот и в прошлом туре дома так и не сумели дожать своего прямого конкурента — хабаровчан, хотя во втором тайме имели преимущество. Почему-то всегда, когда требуется проявить сверхусилие, у «огнеопасных» это не получается, а без этого и у «Химок» не выиграть.

Судья встречи Дмитрий Недвижай в текущем первенстве провёл 2 матча. В них он предъявил футболистам 7 «горчичников» (2 — хозяевам поля), удалил одного игрока в составе команды хозяев. Футболисты «Химок» уже выступали в этом чемпионата в матче, где главным арбитром был ставрополец. При его судействе подмосковный клуб в гостях сыграл вничью с «Балтикой» 0:0.

«Химки» провели дома 12 встреч (+7,=5,-0,20:10). Отличные показатели, не правда ли? Воронежцы в гостях выступают куда как менее удачливо. В 13 играх (+5,=4,-4,13:15). Последние две встречи проиграны «Спартаку-2» 0:1 и «Тамбову» 0:4.

В первой лиге соперники сыграли между собой 12 встреч: 7 побед у «Химок», 3 — у «Факела», соотношение мячей 16:10 также в пользу подмосковного коллектива. Однако последняя встреча на поле подмосковной команды завершилась победой «Факела» 3:1. Правда, было это в 2012 году.

Мой прогноз — победа хозяев.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 17.3%, на ничью — 48.1%, на победу гостей — 34.6%.

«Мордовия» — «Нефтехимик» (арбитр Павел Кукуян — Сочи).

Результат матча первого круга — 0:1 (Решетников).

В матче первого круга Решетников ударом со штрафного на 90-й минуте принёс победу своей команде. Что-то подобное ожидается и в этом матче. Вряд ли мы увидим искромётный футбол во встрече команд, занимающих 18 и 20 места. И хотя «Мордовия» чуть выше, но, как показал поединок 25 тура с «Сибирью» игры у команды как не было, так и нет. И очень сложно вывести игроков из какого-то аморфного состояния, ветеранский футбол продолжается. 0 ударов в створ ворот за матч — это круто!

Нижнекамцам всё же немного повезло, и они сумели использовать ошибку защиты «Зенита-2», но строить свою игру только на использовании ошибок соперника, не создавая, практически, ничего самим, не реально. К желаемому результату (сохранению места в ФНЛ) это не приведёт. Или же в «Нефтехимике» просто доигрывают сезон?

Главный арбитр матча Павел Кукуян в текущем первенстве провёл 9 игр, в которых показал игрокам 25 жёлтых карточек (11 — хозяевам поля), удалил одного игрока в составе хозяев, и назначил 1 пенальти в их же ворота. Нефтехимики в этом сезоне уже провели один матч под руководством сочинского судьи. Это была их встреча дома с «Динамо», закончившаяся поражением 0:1.

Мордовская команда провела дома 12 игр (+2,=5,-5,11:15). Только в матче предыдущего тура команда сумела прервать серию из трёх домашних поражений подряд. Не лучше обстоят дела в гостевых поединках и у «Нефтехимика». Одержав в первом туре неожиданную победу в Красноярске, с тех пора команда на выезде не побеждала, хотя провела 13 встреч (+1,=4,-8,11:22).

В первом дивизионе команды провели между собой 9 матчей: в 6 матчах побеждала «Мордовия», в 2-х — «Нефтехимик», соотношение мячей 16:12 также в пользу саранской команды.

Мой прогноз — ничья.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 55.0%, на ничью — 37.5%, на победу гостей — 7.5%.

«Луч-Энергия» — «Динамо-Москва» (арбитр Сергей Иванов — Ростов-на-Дону).

Результат матча первого круга — 2:3 (Грицаенко, Терехов-а/г — Терехов, Темников, Зотов).

Это будет вторая попытка владивостокского клуба отобрать очки у «Динамо» на его стадионе. Игра состоится в Химках. В матче первого круга интрига закрутилась серьёзная. Москвичи добыли победу только в компенсированное время. Каких только бед не сваливалось на дальневосточников в этом сезоне, а коллектив, хоть и с трудом, но очки набирает, и на вылет не стоит, потому что это действительно «команда», и стоят мужики друг за друга, а не каждый сам по себе. Отсюда и 9 место в турнирной таблице.

Другое дело единоличные лидеры турнира — динамовцы. Всё у них с виду благополучно, вот только игра в последних матчах какая-то вальяжная, не озорная, не азартная. Не привлекательная, одним словом. Может быть это от того, что они уже на 90% в РФП? Но ведь только на 90%, расслабившись можно туда напрямую и не попасть. Пример Томска тому наука.

В текущем первенстве арбитр Сергей Иванов провёл 4 встречи, в которых показал игрокам 21 «горчичник» (12 — хозяевам поля), а также назначил 2 пенальти, оба в ворота гостей. Дальневосточники и москвичи в этом сезоне уже проводили матчи под руководством ростовчанина. Оба коллектива одержали в этих играх победу. «Луч» в гостях обыграл «Факел» 1:0, а «Динамо» дома армейцев Хабаровска 3:2.

Владивостокцы дома провели 12 встреч (+5,=2,-5,9:13). В последней домашней игре во Владивостоке они уступили «Тюмени» 1:3. 13 поединок стал номинально домашним. Вот и не верь в число «13». «Динамо» дома сыграло 11 матчей (+7,=3,-1,14:6). На данный момент москвичи имеют серию из 4-х победных гостевых поединков подряд.

В первом дивизионе команды впервые встретились в первом круге.

Мой прогноз — ничья.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 7.3%, на ничью — 20.7%, на победу гостей — 72.0%.

«Тамбов» — «Шинник» (арбитр Сергей Куликов — Саранск).

Результат матча первого круга — 1:2 (Чернышов — Подоляк, Низамутдинов).

Если такая игра, которую тамбовчане показали в Саратове не случайность, то ярославцам придётся очень туго, и не факт, что они устоят. Из всех команд ФНЛ только «горожане» полностью показали свои козыри в первой игре стартовавшего второго этапа. А с такой игрой и до «Факела» с «Енисеем» не далеко, а это уже борьба за зону стыковых матчей. Вот вам и дебютант!

Но ярославцы тоже не простые ребята. Могут так взять в оборот, что не вздохнуть, не охнуть. Тосненцы уже дважды это испытали на себе, а потенциал у них ничуть не слабее тамбовского. К тому же волжанам, в кои-то веки удалось в межсезонье сохранить почти весь коллектив. А это значит, что все свои требования Побегалову снова повторять не надо. А то, что «Шинник» команда тренерская мы знаем. Думаю, что может в этой встрече коса найти на камень.

Арбитр матча Сергей Куликов провёл в текущем первенстве 9 встреч, в которых предъявил игрокам 30 жёлтых карточек (16 — хозяевам поля), и назначил два пенальти, которые были пробиты в ворота гостей. Ярославцы в этом сезоне провели одну игру под руководством саранского судьи. В Саратове волжское дерби завершилось вничью 2:2.

«Тамбов» дома сыграл 13 матчей (+5,=5,-3,14:8). В последних двух встречах были обыграны «Мордовия» 2:1 и «Факел» 4:0. Ярославцы в гостях сыграли те же 13 встреч (+4,=5,-4,12:13). Нормальные средние показатели. Перед перерывом в первенстве в гостях был побеждён «Спартак-2».

В первой лиги между командами был сыгран только матч первого круга.

Мой прогноз — ничья.

Прогнозы пользователей: на победу хозяев — 65.4%, на ничью — 27.2%, на победу гостей — 7.4%.