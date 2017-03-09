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https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/29024735/
9 марта 2017, 22:31 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Букур — «Химки» — 2:1

На матче 25-го тура Первенства ФНЛ между «Кубанью» и «Химками» побывал любимец кубанских болельщиков Георге Букур, специально прилетевший из Румынии в Краснодар.

При счете 1:0 в пользу подмосковной команды он отправился на местный фанатский сектор, где был горячо встречен фанатами «желто-зеленых». Более того, Букур на какое-то время стал «заводящим», и «Трибуна Юг» и без того громко поддерживавшая своих игроков и вовсе стала громогласной.

Именно в тот промежуток времени, когда Букур руководил фанатским сектором, «Кубань» и забила два гола, играя в меньшинстве.

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