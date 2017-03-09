При счете 1:0 в пользу подмосковной команды он отправился на местный фанатский сектор, где был горячо встречен фанатами «желто-зеленых». Более того, Букур на какое-то время стал «заводящим», и «Трибуна Юг» и без того громко поддерживавшая своих игроков и вовсе стала громогласной.

Именно в тот промежуток времени, когда Букур руководил фанатским сектором, «Кубань» и забила два гола, играя в меньшинстве.