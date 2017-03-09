Впереди у коллективов порядочная турнирная дистанция, которую каждый клуб постарается пройти, достигнув максимального результата. К «Кубани» и «Химкам» это относится чуть ли не в первую очередь. Краснодарцам очки нужны, дабы отдалиться от зоны вылета во Второй дивизион (а там, если получится, и ближе к стыкам подойти), а подмосковной команде — чтобы закрепиться в первой десятке. Ну и тоже к зоне стыковых матчей подобраться, насколько это возможно….

«Кубань», будем честны, отвратительно провела межсезонье. В большей степени я имел в виду, конечно же, выступление в Кубке ФНЛ. Последнее, шестнадцатое, место вкупе с двумя проигрышами представителям ПФЛ — что может быть хуже? После этого оставалось лишь надеяться, что все ошибки, совершённые на Кипре, Калешин и компания учтут в первенстве, где, к слову, у кубанцев тоже далеко не всё гладко. О хабаровском фиаско в прошлом туре вообще вспоминать без содрогания не получается. Впрочем, пришедшие на стадион «Кубань» болельщики, коих набралось 4 с лишним тысячи, всеми силами постарались обеспечить родной команде поддержку.

У «Химок», в этом году только оформившим возвращение в Первую лигу, ситуация гораздо радужнее: высокое для дебютанта восьмое место, действующая игровая модель, и, что самое главное, — есть реальное желание забраться повыше. Да, команду покинули Сикорски и Губерац, но будет интересно посмотреть, как покажут себя пришедшие им на смену Нильсен и Чатович. К тому же и результат первого круга (4:1) приятно грел душу ведомым Ирхина. В общем, интрига была на очень хорошем уровне.

Правда, по итогам первого тайма у Вашего покорного слуги возникло острое желание плюнуть на вторую сорокапятиминутку и уйти домой, поскольку игра соперников явно не изобиловала острыми моментами или хоть какими-нибудь интересными эпизодами. Всё, что я смог вспомнить за первую половину встречи — это дальний выстрел Петрусёва прямо в руки Дюпину и удар Гая метров с 15 рядом со створом. В остальном всё было по-старому: игра «Кубани» первым номером читалась гостями, как открытая книга.

Второй тайм получился гораздо интереснее. Начнём с того, что на 53-ей минуте краснодарцев остались вдесятером. Клещенко (непонятно, зачем) пошёл в атаку в центре поля и, зазевавшись, потерял мяч. Дворников, обокравший защитника, сместился правее и выдал ювелирную передачу на набегавшего Казаева. Тот же Клещенко бросился исправлять собственную оплошность, но не нашёл иного варианта, как сфолить у линии штрафной. Арбитр Соколов без колебаний зажёг перед Александром красный свет.

И девять минут спустя «красно-чёрные» реализовали большинство. Фёдор Дворников принял мяч в правом углу штрафной и красивым ударом по дуге отправил снаряд под перекладину. Вратарь хозяев Дюпин, в немногих опасных моментах выручавший своих партнёров по команде, на сей раз оказался бессилен.

Стоит отдать игрокам в жёлтой форме должное — они не сдались. Активен был Лобкарёв, старался оставшийся один в опорной зоне Якуба… И старание кубанцев дало свои плоды.

После исполнения корнера Марков воспользовался суматохой в чужой штрафной и смог пробить головой в створ. Видимо, Николай предполагал вариант с рикошетом от голкипера — мяч в сетке, счёт 1:1.

Через три минуты после ответного гола настал момент истины. Вышедший на замену Щадин был сбит во владениях гостей, и судья немедленно указал на «точку». Пенальти для «Кубани» после Кубка ФНЛ — больная тема, но, когда в составе твоей команды есть Спартак Гогниев, шансы на успех существенно повышаются. Не промахнулся форвард и в этом случае — 2:1.

Краснодарцы сумели довести дело до логического завершения и, на радость болельщикам, довели до шести матчей свою беспроигрышную домашнюю серию. А главное — обещанный подарок поклонникам на 8 марта состоялся. С праздником Вас, дорогие женщины!

СТАТИСТИКА МАТЧА.

«КУБАНЬ» (Краснодар) — «ХИМКИ» (Химки) — 2:1 (0:0).

Голы: Дворников, 61 (0:1), Марков, 76 (1:1), Гогниев, 80, с пенальти (2:1).

«Кубань»: Дюпин — 5. Бендзь — 4. Клещенко — 3,5. Лобкарёв — 5,5 (Завезён, 89 — б/о). Бугаев — 4,5. Марков — 5. Гай — 5 (Байрыев, 56 — 4). Якуба — 5,5. Обухов — 3,5 (Алейник, 62 — 4). Маляров — 4 (Щадин, 76 — 5). Гогниев — 5.

«Химки»: Исупов — 4. Шумских — 4,5. Лапин — 4 (Широков, 85 -б/о). Чернышов — 4,5. Ярковой — 4 (Малания, 82 — б/о). Заика — 4,5. Тюнин — 4. Дворников — 5. Казаев — 5. Чатович — 3,5 (Гащенков, 57 — 4). Петрусёв — 5,5 (Мостовой, 70 — 4,5).

Главный судья: Олег Соколов (Воронеж).

Предупреждения: Маляров, 24; Гогниев, 90+3 — Заика, 20; Петрусёв, 39; Казаев, 48; Дворников, 61.

Удаления: Клещенко, 53 — нет.

Лучшие игроки матча: Лобкарёв — Петрусёв.

8 марта. Краснодар. Стадион «Кубань». 4253 зрителя. +15°.