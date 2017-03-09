Будничное начало в праздник: обзор 25-го тура Первенства ФНЛ

И других не лучше, и других не хуже.

«Енисей» дома так и не смог забить владивостокскому «Лучу-Энергии». И это при том, что соперник сибиряков перед матчем 9 дней не тренировался, а вместе приморцы собрались только перед вылетом из Москвы. На эти трудности наложились ещё и транспортные приключения. Зато селекция хозяев поля в зимнее межсезонье всеми специалистами признана лучшей в лиге, все запланированные учебно-тренировочные сборы команда провела, готовность игроков оценивалась как высокая. И тут такой облом! Тренер «львов» сказал, что они «старались пробить головой стенку». Со стороны это так и выглядело, хотя эту самую голову надо было бы использовать на поле не только в качестве тарана. Каких-либо «изюминок» в игре «львов» было крайне мало, а к силовому давлению приезжая команда оказалась готова. И хотя в конце встречи сдерживать атаки красноярцев владивостокцам было трудно, но они, молодцы, справились. К тому же оказалось, что и сибиряков на весь поединок ещё не хватает. И будь Носов поудачливее, приморцы могли бы из Красноярска, как ранее из Хабаровска, и три очка умыкнуть. На очередные премиальные футболисты в Красноярске точно наиграли. Отдайте им их!

Живенько и со вкусом.

Разные задачи в первенстве решают тюменцы и молодые москвичи из второй команды «Спартака». Сибиряки стараются наиграть своих воспитанников, дать им дальнейший путь развития, а москвичи, получая почти готовых игроков, стараются привить им своё виденье игры и свои приёмы её ведения. То есть оба коллектива не особо зациклены на решении каких-либо турнирных задач, кроме основной: сохранить место в ФНЛ. Пока особо отбиваться не от кого, поэтому и играют команды раскрепощено. Вот и на этот раз игрушку выдали симпатичную, с взаимными шансами. Преимуществом на поле коллективы владели почти по очереди. Первыми в штангу попали хозяева поля, а вот гол сумели забить гости. Это Давыдов за счёт индивидуальных действий проскочил мимо двоих обороняющихся игроков «Тюмени», оказался с глазу на глаз с вратарём, и не оставил тому никаких шансов. Сибиряки и до пропущенного гола могли забить, а уж после него и подавно. Несколько раз москвичей выручал Филиппов. В концовке тайма Хомуха уронил в штрафной Шакуро, а главный снайпер тюменцев Мамтов этот пенальти реализовал. Во второй половине команды продолжили создавать выгодные моменты, но реализовать их никому не удалось. Совсем не скучная ничья. «Тюмень» по-прежнему остаётся для спартаковцев «крепким орешком». Второй сезон москвичи одну из игр проигрывают сибирякам, а вторую играют вничью.

Бей своих!

Как бы крупные поражения саратовцев, в том числе и на своём поле, не стали привычными. В последней перед перерывом игре волжане получили в свои ворота четыре гола от «Спартака-2», в первой после возобновления первенства также четыре, но уже от «Тамбова». Насколько симпатично смотрелась в Саратове тамбовская команда, настолько же беспомощно местная. Начало разгрому волжан положил на второй минуте Горбатюк, удачно подставив голову под мяч, поданный с угловой отметки Шевчуком. Через 15 минут уже сам Шевчук использовал подачу с угла поля, исполненную Мурниным. Ещё через 5 минут эстетская комбинация, в ходе которой капитан тамбовчан Рыбин дважды сыграл в стеночку сначала с Шевчуком, а затем Дорожкиным, и сам мог забивать, но выкатил мяч под удар свободному Чернышову, может считаться показательной для этого матча, в плане превосходства одной команды над другой. Под конец тайма саратовцам удалось один гол отыграть, но это было скорее следствием расслабленности гостей, нежели настырности хозяев. Хотя надо сказать, что начало второй половины матча волжане провели гораздо настойчивее, и могли ещё больше сократить отставание в счёте, но, увы, пропустили от Мурнина в четвёртый раз и результат игры был сделан. «Сокол», конечно, выглядел слабо, но каков «Тамбов». От того дебютанта, что начинал первенство, не осталось и следа. И ещё одна деталь этой встречи: Три гола из четырёх в ворота саратовской команды были забиты её бывшими игроками (Горбатюк, Шевчук, Мурнин), с некоторыми из них, по слухам, волжане ещё до сих пор не рассчитались.

Кто-то теряет, кто-то находит.

Наконец-то тосненцы увезли из Ярославля заработанный балл, а то ведь дважды уезжали из города на Волге битыми. На этот матч «лесники» приехали с твёрдым намерением — забрать три очка себе, но справиться с отлаженным ярославским механизмом так и не смогли. Нельзя сказать и что всему виною плохое состояние футбольного поля. Во-первых, обе команды находились в одинаковых условиях, а, во-вторых, и на таком поле моменты создавали, как одни, так и другие. У гостей моменты были как-то «сочнее». Однако игроки обеих «отказывались» попадать в створ ворот из очень выгодных положений. Отсюда и растут ноги у этой весенней нулевой ничьей. И если тосненцы этим результатом разочарованы, то ярославцы занесли итог этого матча себе в плюс.

Доминировали, доминировали, да не додоминировали.

Если посмотреть на цифры количества ударов по воротам (2:15) в пользу «Зенита-2», то сразу становится понятным, на чьей стороне был игровой перевес во встрече питерцев с «Нефтехимиком». «А почему проиграли?», — спросите вы. Отвечу так: 1:2. Это цифры, показывающие количество ударов в створ. А в дополнение скажу, что у вратаря нижнекамцев два сейва, а у Бабурина их нет. Вот вам и причина, по которой молодая зенитовская команда не смогла завоевать очки. Уж сколько раз говорилось, что если у этой команды на поле отсутствует атакующий наконечник, забивала, то это совсем другой коллектив. Сейчас, видимо, у питерцев очередное «межсезонье» в атаке. Нижнекамцы этой победой прервали свою безвыигрышную серию из 17 матчей. Однако достигнут этот выигрыш, скорее за счёт удачи, чем за счёт организации игры, но и это для команды тоже хлеб. Главное теперь удержать удачу в своих руках. Гол же футболисты из Татарстана забили за счёт индивидуальных действий Ситдикова, который подхватил мяч, приблизился к штрафной гостей, обыгрался с Кортавой, от которого футбольный снаряд отскочил куда нужно, и с близкого расстояния нанёс сильный удар. Учитывая результаты игр конкурентов, эти три очка дорогого стоят.

Победное меньшинство.

Нет, не спорю, первый тайм матча в Краснодаре между «Кубанью» и «Химками» тоже был интересен. Но после увиденного во втором все события начала встречи отступили на второй план. Всё началось с драмы у ворот краснодарцев. Клещенко, исправляя ошибку партнёра, был вынужден остановить убегавшего в отрыв Казаева с помощью «фола последней надежды». Случилось это почти в самом начале второй половины. А к её середине команды подошли со счётом 1:0 в пользу «Химок». Это удался очень красивый обводящий удар Дворникову. Но кубанцы не сдались, поддерживаемые собственными болельщиками, они понеслись вперёд. К тому же удачно вышел на замену Щадин. И подмосковные футболисты дрогнули. Щадин, чуть ли не первым касанием после своего появления на поле, подал мяч от угла поля точно на голову Маркова. После удара защитника вратарь гостей Исупов вроде бы и зафиксировал футбольный снаряд, но выронил его в сетку. Вскоре защитники «Химок» сбивают в своей штрафной всё того же Щадина, и Гогниев с пенальти наказывает за это подмосковную команду. Оставшееся время матча хозяева поля провели настолько активно, что химчане не получили, практически, никаких шансов на спасение. Честно говоря, «Кубань» после своего провала на Кубке ФНЛ очень удивила, особенно своими волевыми качествами, а то, что её футболисты умеют играть в футбол мы и так знали.

Восемь новичков и одна победа.

Матч в Калининграде между местной «Балтикой» и «Волгарём» начался ожидаемо спокойно. Обе команды особого энтузиазма в атаке не проявляли, главной задачей было не пропустить. Говорить о созидании в исполнении обоих коллективов также преждевременно. Ведь обе команды, ведущие борьбу за выживание, в межсезонье значительно обновились. Только в калининградской команде на поле появилось 8 новичков. Итог же матча определили результативные индивидуальные действия новичка и старожила. Дебютант основного состава волжан Григорьев завозился с мячом, его обокрал, можно сказать, старожил «Балтики» Подбельцев, выскочил один на один с голкипером гостей, и реализовал свой момент. 22 матча до этого дня балтийцы не знали побед, но и эта серия прервалась. Новый тренер калининградцев начал свои действия с результативной замены. Ведь принёсший победу команде Подбельцев, появился на поле только во втором тайме. Для сравнения у предыдущего тренера «Балтики» Горбачёва таких замен за 12 проведённых игр не было совсем, а у Захиряка за тоже количество проведённых игр всего две. Так что, Черевченко жирный плюс в свой актив честно заработал.

Четвёртая ничья.

Московские динамовцы четвёртый матч подряд дома играют вничью. На сей раз, эта ничья была зафиксирована в их поединке со спартаковцами Нальчика. Похоже, команды привыкли к не особо разнообразным действиям москвичей в атаке, и имя «Динамо-Москва» перестало наводить ужас на игроков провинциальных команд. Стало понятно, что и с москвичами можно играть. Не стушевались и нальчане, пытаясь дерзить динамовцам с первых минут встречи. И хотя мячом больше владели хозяева поля, но если считать выгодные моменты, то их у южан наберётся не меньше. Нальчане и счёт открыли первыми. После паса пяткой Ахъядова Войнов запустил мяч по дуге в дальнюю «девятку». Получилось очень точно и очень красиво. Однако динамовцы через минуту отыгрались. После дальнего удара мяч заметался в штрафной гостей: рикошеты, отскоки, наконец, Сапете, удалось протолкнуть футбольный снаряд в сетку. В дальнейшем вырвать победу могли, как одни, так и другие, но четко действовали защитники и вратари. Получившаяся ничья стала наградой для спартаковцев, и не ухудшила лидирующее положение динамовцев.

Спасение утопающих.

С лёгкой руки Ильфа и Петрова мы знаем, что «дело спасения утопающих — дело рук самих утопающих». Так вот в этом матче было интересно посмотреть, как же будут выплывать команды «Мордовия» и «Сибирь», нырнувшие после первого этапа в борьбу за выживание. Лучше подготовленной к такой борьбе всё же оказалась «Сибирь». Не раз и не два новосибирцы могли завершить эпизоды в свою пользу и выиграть матч, но то ли волнение, то ли мастерство каждый раз подводило. Хозяева поля футболисты Саранска в большинстве случаев старались просто оставить свои ворота в неприкосновенности, не более того. Нет, они конечно, надеялись использовать какую-нибудь ошибку соперника, но на их беду соперник таких ошибок не совершал, а создать что-то своё мордовской команде не удалось. Так и боролись весь матч с укусами гостей, получилось отбиться не более того. Учитывая результаты конкурентов «Мордовии» придётся очень поднатужиться, чтобы сохранить за собой место в ФНЛ. А гостям должно быть обидно за ничейный результат, они так и не «прокусили» оборону гостей. Отметим игру вратаря саранцев Леонова.

Конкурентная ничья.

В Воронеже состоялся самый нервический матч тура. Местный «Факел» принимал армейцев Хабаровска. Как обычно, от игры лидирующих команд искромётной игры не ждали. Так и получилось. Команды постоянно боролись за инициативу, территорию, мяч, боролись с полем. В первом тайме в такой борьбе лучше выглядели гости, во втором хозяева. Немногочисленные моменты, которые могли привести к голу, футболисты использовать не смогли, подводила неточность действий в завершающей фазе. Обе команды показали всё, что имели на данном этапе. Не выбрала себе напарника в этот день и госпожа удача. Видимо, никто в обеих командах ей не приглянулся. Так как этот матч завершал игровой день в ФНЛ, то соперники, естественно, уже знали результаты остальных игр, поэтому и в высказываниях обоих тренеров сожаления по поводу ничейного исхода встречи мы не услышали.