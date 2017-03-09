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9 марта 2017, 0:59 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Черевченко: Между ФНЛ и РФПЛ не такая большая разница, как мне говорили

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко прокомментировал победу над «Волгарём» (1:0) в матче 25-го тура ФНЛ.

«Игра была очень тяжёлая. Во внимание берём то, что было мало времени. Много новых людей, три недели сборов — это очень мало времени. Ребята — молодцы, физически выдержали, несмотря на то что поле было тяжёлое. Если честно, больше было борьбы, чем футбола. Всех — с победой. Женщин хочу поздравить с праздником.

Уровень ФНЛ? Разница есть, конечно, с Премьер-Лигой, но не такая большая, как мне говорили. Много борьбы. Но это скидка, что первая игра, волнение, поле тяжёлое. Скорости хорошие были для первой игры», — сказал Черевченко на пресс-конференции, видео которой опубликовано на канале «Балтики» на YouTube.

8.03.2017 16:00 Зрители 4875 основной раунд: 25-й тур Балтика
Балтика 1:0 Волгарь
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Игорь Черевченко Юрий Газзаев
Голы
81′ Александр Подбельцев 9
Составы
Евгений Фролов 91
Никита Тимошин 40
Алексей Концедалов 55
Виталий Каленкович 93
Евгений Цимбал 25
17′ Станислав Причиненко 27
Илья Кухарчук 90
19′ Гафар Сирима 99
59′ 90′ Дмитрий Скопинцев 77
Валерий Почивалин 26
60′ Кирилл Родионов 21
Александр Подбельцев 9
36′ 81′ Валерий Ярошенко 33
Александр Елисеев 14
16 Дмитрий Терновский
13 Игорь Калинин
15 Сослан Таказов
85 Антон Григорьев
7 Дмитрий Кабутов
10 Руслан Газзаев
19 Алексей Сутормин
20 Александр Болонин 84′ 44′
64 Сейт-Даут Гаракоев
27 Темури Букия 81′
33 Аслан Дышеков
70 Роман Акбашев 63′
88 Шота Бибилов
11 Сергей Веркашанский 63′
26 Дмитрий Отставнов
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Волгарь-Астрахань
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