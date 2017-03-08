Обухов: Вчера в «Кубани» дали зарплату, обстановка в команде налаживается

«Да, в «Кубани» вчера дали ещё одну зарплату. По поводу судьбы клуба ничего не знаю, пишут много разного. В мае будет видно, поживём — увидим.



Обстановка в команде налаживается. Сам не знаю, что будет летом — нужно доиграть до конца сезона, а потом скажут, какие дальнейшие действия.

Задача прежняя — выйти в РФПЛ", — сказал Обухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.