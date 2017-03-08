Обухов: Вчера в «Кубани» дали зарплату, обстановка в команде налаживается
Нападающий «Кубани» Владимир Обухов рассказал, как в краснодарском клубе, который находится в сложной финансовой ситуации, обстоят дела с выплатой зарплаты игрокам.
«Да, в «Кубани» вчера дали ещё одну зарплату. По поводу судьбы клуба ничего не знаю, пишут много разного. В мае будет видно, поживём — увидим.
Обстановка в команде налаживается. Сам не знаю, что будет летом — нужно доиграть до конца сезона, а потом скажут, какие дальнейшие действия.
Задача прежняя — выйти в РФПЛ", — сказал Обухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
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