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8 марта 2017, 21:53 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

Обухов: Вчера в «Кубани» дали зарплату, обстановка в команде налаживается

Нападающий «Кубани» Владимир Обухов рассказал, как в краснодарском клубе, который находится в сложной финансовой ситуации, обстоят дела с выплатой зарплаты игрокам.

«Да, в «Кубани» вчера дали ещё одну зарплату. По поводу судьбы клуба ничего не знаю, пишут много разного. В мае будет видно, поживём — увидим.

Обстановка в команде налаживается. Сам не знаю, что будет летом — нужно доиграть до конца сезона, а потом скажут, какие дальнейшие действия.

Задача прежняя — выйти в РФПЛ", — сказал Обухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

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