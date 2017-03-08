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8 марта 2017, 20:41 | Футбол: Первый дивизион | Советский спорт

Тюльпанчики и Панченко. Как «Динамо» начало весеннюю часть сезона в ФНЛ

Московское «Динамо» порадовало своих болельщиц только поздравлениями, но не победой над «Спартаком-Нальчиком» (1:1). Лучший бомбардир ФНЛ Кирилл Панченко неожиданно остался без гола.

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Наблюдать за креативной группой игроков «Динамо» — это Панченко, Зотов, Бечирай, Катрич и Ташаев — интереснее всего. Динамовцы комбинируют внизу, используя мелкий пас, но из-за посредственного качества химкинского газона это получается плохо. Так что главный товарищ команд по первому тайму — технический брак.

Таким образом, подопечные Юрия Калитвинцева становятся заложником ситуации: раз игра в мелкий пас получается не всегда, на помощь должны прийти фланговые навесы. Но нет Погребняка или Луценко на острие, поэтому такие передачи становятся бессмысленными. Ведь у Панченко и Бечирая на втором этаже не получается ничего.

Первую половину встречи москвичи закончили как-то неохотно и вальяжно, будто счет в их пользу.

После перерыва «Динамо» перешло на вертикальные, прокалывающие атаки. Несколько таких уже в первые пять минут едва не привели к голам. Правда, этого запала хватило минут на 10: москвичи стали чаще ошибаться, а «Спартак» выровнял игру.

С выходом на поле вместо Бечирая массивного Луценко акценты в игре «Динамо» изменились. Команда продолжала атаковать, используя вертикальные передачи, но в идеальной контратаке забили гости.

Радовались спартаковцы недолго. Если быть точным — две минуты. После пропущенного гола «Динамо» включило турбо-режим и Сапета сравнял счет, затолкав мяч в ворота.

К сожалению, символичной эта встреча в Международный женский день не стала, никто из футболистов с одной или двумя восьмерками на спине отличиться не смог. У хозяев этими счастливчиками могли стать Панченко (8), Ташаев (88) или Луценко (48), у гостей — Макоев (88).

«Динамо» победить не смогло. Но вряд ли потрея очков в первом после перерыва туре серьезно повлияет на планы по возвращению клуба в РФПЛ. Вот и главный тренер гостей Хасанби Биджиев отметил, что динамовцы «должны решить свою задачу в ближайших матчах».

А главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев, несмотря на то, что победы не случилось, все равно поздравлял. Женщин с 8 марта.

— Мы, мужчины, делаем подвиги ради женщин. В том числе, подвиги спортивные. Что касается подвигов в сегодняшней игре, мы были не столь агрессивны у ворот соперника. Преимущество над игрой «Спартак» нам отдал, но строго до штрафной. В ней у нас не было агрессии, за исключением момента с голом. Пропущенный же нами гол — нарушение игровой дисциплины. Удар Войнова был шикарен. Хорошо, что быстро отыгрались, но на большее нас не хватило, — сказал Калитвинцев.

8.03.2017 17:00 Зрители 3786 основной раунд: 25-й тур Арена Химки
Динамо М 1:1 Спартак Нч
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Юрий Калитвинцев Хасанби Биджиев
Голы
72′ Александр Сапета 41
90 Денис Войнов 71′
Составы
Антон Шунин 1
Григорий Морозов 2
Себастьян Хольмен 3
56′ Владимир Рыков 4
Алексей Козлов 25
Александр Зотов 10
53′ Александр Сапета 41
Анатолий Катрич 77
Кирилл Панченко 8
71′ Александр Ташаев 88
84′ Иван Маркелов 14
64′ Фатош Бечирай 21
Евгений Луценко 48
23 Антон Антипов
4 Аслан Дашаев
27 Андрей Кузнецов
95 Олег Мурачев
13 Никита Дроздов
17 Шариф Мухаммад
93 Апти Ахъядов
88 Залим Макоев 87′ 44′
5 Владислав Семенов
66 Альберт Богатырев 75′
7 Азамат Гурфов
70 Сергей Крамаренко 90′
14 Алим Каркаев
94 Ника Чхапелия 61′
90 Денис Войнов
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Антон Анопа (Благовещенск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
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