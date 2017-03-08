Тюльпанчики и Панченко. Как «Динамо» начало весеннюю часть сезона в ФНЛ
Московское «Динамо» порадовало своих болельщиц только поздравлениями, но не победой над «Спартаком-Нальчиком» (1:1). Лучший бомбардир ФНЛ Кирилл Панченко неожиданно остался без гола.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Наблюдать за креативной группой игроков «Динамо» — это Панченко, Зотов, Бечирай, Катрич и Ташаев — интереснее всего. Динамовцы комбинируют внизу, используя мелкий пас, но
Таким образом, подопечные Юрия Калитвинцева становятся заложником ситуации: раз игра в мелкий пас получается не всегда, на помощь должны прийти фланговые навесы. Но нет Погребняка или Луценко на острие, поэтому такие передачи становятся бессмысленными. Ведь у Панченко и Бечирая на втором этаже не получается ничего.
Первую половину встречи москвичи закончили
После перерыва «Динамо» перешло на вертикальные, прокалывающие атаки. Несколько таких уже в первые пять минут едва не привели к голам. Правда, этого запала хватило минут на 10: москвичи стали чаще ошибаться, а «Спартак» выровнял игру.
С выходом на поле вместо Бечирая массивного Луценко акценты в игре «Динамо» изменились. Команда продолжала атаковать, используя вертикальные передачи, но в идеальной контратаке забили гости.
Радовались спартаковцы недолго. Если быть точным — две минуты. После пропущенного гола «Динамо» включило
К сожалению, символичной эта встреча в Международный женский день не стала, никто из футболистов с одной или двумя восьмерками на спине отличиться не смог. У хозяев этими счастливчиками могли стать Панченко (8), Ташаев (88) или Луценко (48), у гостей — Макоев (88).
«Динамо» победить не смогло. Но вряд ли потрея очков в первом после перерыва туре серьезно повлияет на планы по возвращению клуба в РФПЛ. Вот и главный тренер гостей Хасанби Биджиев отметил, что динамовцы «должны решить свою задачу в ближайших матчах».
А главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев, несмотря на то, что победы не случилось, все равно поздравлял. Женщин с 8 марта.
— Мы, мужчины, делаем подвиги ради женщин. В том числе, подвиги спортивные. Что касается подвигов в сегодняшней игре, мы были не столь агрессивны у ворот соперника. Преимущество над игрой «Спартак» нам отдал, но строго до штрафной. В ней у нас не было агрессии, за исключением момента с голом. Пропущенный же нами гол — нарушение игровой дисциплины. Удар Войнова был шикарен. Хорошо, что быстро отыгрались, но на большее нас не хватило, — сказал Калитвинцев.
|8.03.2017 17:00
|Зрители 3786
|основной раунд: 25-й тур
|Арена Химки
|Динамо М
|1:1
|Спартак Нч
|Первый тайм: 0:0
|Юрий Калитвинцев
|Хасанби Биджиев
|
|
|
|
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Антон Анопа (Благовещенск, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter