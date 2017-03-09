Воронежский «Факел» возобновил сезон ничьей

Футболисты «Факела» переиграли «СКА-Хабаровск» в матче первенства ФНЛ со счетом в среду, 8 марта. Матч прошел с минимумом голевых моментов.

Травмы и дисквалификации игроков добавили головной боли тренеру «Факела» Павлу Гусеву перед матчем. Опорники Александр Трошечкин и Дмитрий Иванов не могли выйти из-за перебора желтых карточек, а Дмитрий Каюмов перед игрой заболел — в результате у сине-белых образовался дефицит игроков середины поля. Дуэт центральных полузащитников предсказуемо составили Виктор Свежов и Иван Нагибин, а роль плеймейкера получил номинальный крайний хавбек Иван Соловьев.

На первых минутах «Факел» преимущественно оборонялся — выход из обороны в атаку у сине-белых не ладился, и Соловьеву приходилось опускаться к собственной штрафной ради встречи с мячом. Воронежцы отодвигали игру от своей половины поля, зарабатывая фолы после забросов, качественную позиционную атаку хозяева провести никак не могли. Несколько раз за мяч цеплялся Александр Касьян, но пользы из этого «Факел» не извлек. Единственная опасность за тайм у ворот гостей тоже вышла из заброса — Дмитрий Тихий закинул в штрафную, Касьян скинул мяч Саталкину, но тот положить корпус для удара не смог.

Второй тайм начался с атак «Факела». Гости оттянулись к собственным воротам, и сине-белые смогли провести несколько позиционных атак. Однако острота у ворот «СКА-Хабаровска» возникала после индивидуальных действий игроков «Факела» или ошибок гостей. Сначала Михаил Багаев нанес коварный удар в ближний угол после смещения с фланга, потом Дмитрий Тихий едва не попал в дальний после подачи со стандартного положения. Постепенно сине-белые поставили «позиционки» на поток. Остроты действиям воронежцев это не добавило, зато позволило снять давление с обороны. Гости не собирались бороться за возможность играть «первым» номером, они ждали ошибки «Факела». Но на 66 минуте едва не забили именно воронежцы. После отскока Иван Нагибин пробил из пределов штрафной, попав в штангу. Чуть позже взаимодействие Михаила Багаева и Ивана Соловьева принесло «Факелу» еще одно проникновение в штрафную, но последняя скидка Никиты Саталкина оказалась неточной. Благодаря игре Соловьева по всему фронту атаки «паззл» сложился — впервые после матча с «Краснодаром-2» в Кубке ФНЛ схема 5−3−2 стала приносить воронежцам опасные атаки. Однако ярко команда выглядела недолго. Соловьев получил небольшое повреждение и покинул поле, прихрамывая. Вместо него вышел Иванс Лукьяновс.

На 81 минуте гости создали верный голевой момент — передача между Шаховым и Бурнашом вывела форварда хабаровчан к воротам, и только реакция Александра Кобзева спасла «Факел». После этого шанс упустили уже хозяева, Саталкин не попал в створ ворот из пределов штрафной. После этого матч докатился до нулевой ничьей.