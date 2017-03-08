Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/29010593/
8 марта 2017, 20:23 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Футболисты «Факела» и «СКА-Хабаровска» разошлись миром в 25-м туре первенства ФНЛ

МОСКВА, 8 мар — Р-Спорт. Футболисты воронежского «Факела» на свое поле сыграли вничью со «СКА-Хабаровском» в 25-м туре первенства ФНЛ.

Встреча, прошедшая в среду в Воронеже, завершилась нулевой ничьей.

«СКА-Хабаровск» не проигрывает на протяжении семи туров и с 42 очками занимает третью строчку в турнирной таблице. «Факел» с 38 баллами идет пятым.

Следующий матч хабаровская команда проведет 12 марта дома с саратовским «Соколом». «Факел» в этот же день встретится на выезде с подмосковными «Химками».

8.03.2017 18:00 основной раунд: 25-й тур Центральный стадион профсоюзов
Факел 0:0 СКА-Хабаровск
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Павел Гусев Андрей Гордеев
Составы
Александр Кобзев 16
28′ Виталий Шахов 13
Иван Дранников 22
Дмитрий Тихий 27
Михаил Багаев 71
Георгий Бурнаш 93
Иван Нагибин 9
50′ Никита Саталкин 87
73′ Александр Касьян 89
77′ Иван Соловьев 90
Иван Лукьянов 23
87′ Виктор Свежов 91
Максим Осипенко 55
55 Александр Криворучко
15 Томас Микуцкис
4 Максим Астафьев
13 Александр Димидко
26 Александр Черевко
30 Алексей Друзин 45′
11 Эдуард Булия
59 Андрей II Иванов 90′ 73′
88 Андрей Киреев
6 Павел Карасев 61′
69 Денис Дедечко 80′
10 Владислав Никифоров 68′
35 Артур Рылов
23 Хуан Эдуардо Лескано 76′
9 Руслан Корян
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
СКА-Хабаровск
Новости Матчи Состав Статистика
Факел
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Хабаровские армейцы провели «открытую» тренировку для представителей СМИ

Вчера днём, на основном поле Центральной арены стадиона имени Ленина футболисты ФК «СКА-Хабаровск» под руководством главного тренера Андрея Гордеева провели первую в этом году «открытую» тренировку для представителей СМИ.
Еще 7 новостей  Все новости
7 марта

Кудряшка Линдси: американская сноубордистка и ее откровенные фото

Навка, Бузова, Рудковская и Кадыров на модном показе дочери главы Чечни: фото

Панарина заставили извиниться за оскорбление чернокожих женщин