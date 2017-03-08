Футболисты «Факела» и «СКА-Хабаровска» разошлись миром в 25-м туре первенства ФНЛ

Встреча, прошедшая в среду в Воронеже, завершилась нулевой ничьей.

«СКА-Хабаровск» не проигрывает на протяжении семи туров и с 42 очками занимает третью строчку в турнирной таблице. «Факел» с 38 баллами идет пятым.

Следующий матч хабаровская команда проведет 12 марта дома с саратовским «Соколом». «Факел» в этот же день встретится на выезде с подмосковными «Химками».