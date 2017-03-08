Футболисты «Факела» и «СКА-Хабаровска» разошлись миром в 25-м туре первенства ФНЛ
МОСКВА, 8 мар —
Р-Спорт. Футболисты воронежского «Факела» на свое поле сыграли вничью со «СКА-Хабаровском» в 25-м туре первенства ФНЛ.
Встреча, прошедшая в среду в Воронеже, завершилась нулевой ничьей.
«СКА-Хабаровск» не проигрывает на протяжении семи туров и с 42 очками занимает третью строчку в турнирной таблице. «Факел» с 38 баллами идет пятым.
Следующий матч хабаровская команда проведет 12 марта дома с саратовским «Соколом». «Факел» в этот же день встретится на выезде с подмосковными «Химками».
|8.03.2017 18:00
|основной раунд: 25-й тур
|Центральный стадион профсоюзов
|Факел
|0:0
|СКА-Хабаровск
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Павел Гусев
|Андрей Гордеев
Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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