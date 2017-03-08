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8 марта 2017, 19:24 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

«Динамо» и нальчикский «Спартак» сыграли вничью в матче 25-го тура первенства ФНЛ

МОСКВА, 8 мар — Р-Спорт. Футболисты московского «Динамо» и нальчикского «Спартака» разошлись миром в матче 25-го тура первенства ФНЛ.

МОСКВА 8 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Футболисты московского Динамо и нальчикского Спартака разошлись миром в матче 25-го тура первенства <span class=error>ФНЛ</span>. Увеличить
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Встреча, состоявшаяся в среду на подмосковной «Арене Химки», завершилась со счетом 1:1. На гол Дениса Войнова на 71-й минуте у нальчан «бело-голубые» ответили точным ударом Александра Сапеты на 72-й.

«Динамо» с 55 очками возглавляет турнирную таблицу первенства, на пять баллов опережая ближайшего преследователя — «Тосно». Нальчикский «Спартак» с 28 очками расположился на 15-й строчке.

В еще одном матче тура саранская «Мордовия» на своем поле сыграла вничью с новосибирской «Сибирью» — 0:0.

8.03.2017 17:00 основной раунд: 25-й тур Арена Химки
Динамо М 1:1 Спартак Нч
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Юрий Калитвинцев Хасанби Биджиев
Голы
72′ Александр Сапета 41
90 Денис Войнов 71′
Составы
Антон Шунин 1
Григорий Морозов 2
Себастьян Хольмен 3
55′ Владимир Рыков 4
Алексей Козлов 25
Александр Зотов 10
52′ Александр Сапета 41
Анатолий Катрич 77
Кирилл Панченко 8
71′ Александр Ташаев 88
83′ Иван Маркелов 14
63′ Фатош Бечирай 21
Евгений Луценко 48
23 Антон Антипов
4 Аслан Дашаев
27 Андрей Кузнецов
95 Олег Мурачев
13 Никита Дроздов
17 Шариф Мухаммад
93 Апти Ахъядов
88 Залим Макоев 85′ 44′
5 Владислав Семенов
66 Альберт Богатырев 74′
7 Азамат Гурфов
70 Сергей Крамаренко 90′
14 Алим Каркаев
94 Ника Чхапелия 59′
90 Денис Войнов
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Антон Анопа (Благовещенск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак Нч
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Динамо М
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Мордовия
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Сибирь
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Стадион «Динамо» может открыться матчем с участием английского клуба

МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина может открыться матчем между футбольным клубом «Динамо» и командой из Англии. Об этом ТАСС сообщил Андрей Перегудов — руководитель проекта «ВТБ Арена парк», в рамках которого строится футбольный стадион.
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