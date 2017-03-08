«Динамо» и нальчикский «Спартак» сыграли вничью в матче 25-го тура первенства ФНЛ

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Встреча, состоявшаяся в среду на подмосковной «Арене Химки», завершилась со счетом 1:1. На гол Дениса Войнова на 71-й минуте у нальчан «бело-голубые» ответили точным ударом Александра Сапеты на 72-й.

«Динамо» с 55 очками возглавляет турнирную таблицу первенства, на пять баллов опережая ближайшего преследователя — «Тосно». Нальчикский «Спартак» с 28 очками расположился на 15-й строчке.

В еще одном матче тура саранская «Мордовия» на своем поле сыграла вничью с новосибирской «Сибирью» — 0:0.