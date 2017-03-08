«Динамо» и нальчикский «Спартак» сыграли вничью в матче 25-го тура первенства ФНЛ
МОСКВА, 8 мар —
Р-Спорт. Футболисты московского «Динамо» и нальчикского «Спартака» разошлись миром в матче 25-го тура первенства ФНЛ.
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Встреча, состоявшаяся в среду на подмосковной «Арене Химки», завершилась со счетом 1:1. На гол Дениса Войнова на 71-й минуте у нальчан «бело-голубые» ответили точным ударом Александра Сапеты на 72-й.
«Динамо» с 55 очками возглавляет турнирную таблицу первенства, на пять баллов опережая ближайшего преследователя — «Тосно». Нальчикский «Спартак» с 28 очками расположился на 15-й строчке.
В еще одном матче тура саранская «Мордовия» на своем поле сыграла вничью с новосибирской «Сибирью» — 0:0.
|8.03.2017 17:00
|основной раунд: 25-й тур
|Арена Химки
|Динамо М
|1:1
|Спартак Нч
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Юрий Калитвинцев
|Хасанби Биджиев
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Антон Анопа (Благовещенск, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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