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8 марта 2017, 18:26 | Футбол: Первый дивизион | Чемпионат.com

«Кубань» в меньшинстве победила «Химки», «Балтика» выиграла впервые с июля

В матче 25-го тура первенства ФНЛ «Кубань» в Краснодаре одержала волевую победу со счётом 2:1 над «Химками».

В матче 25-го тура первенства <span class=error>ФНЛ</span> Кубань в Краснодаре одержала волевую победу со счётом 2:1 над Химками. Увеличить
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На 53-й минуте «Кубань» осталась вдесятером — с поля был удалён Александр Клещенко. На 62-й минуте Фёдор Дворников вывел «Химки» вперёд. Тем не менее хозяева поля не опустили рук и сумели отыграться — на 77-й минуте Николай Марков сравнял счёт. Три минуты спустя Спартак Гогниев реализовал пенальти и принёс краснодарцам победу.

В другом матче 25-го тура Футбольной национальной лиги «Балтика», проводившая первый официальный матч под руководством Игоря Черевченко, в Калининграде обыграла астраханский «Волгарь» с минимальным счётом. Единственный мяч забил Александр Подбельцев на 79-й минуте. «Балтика» одержала первую победу в ФНЛ с 16 июля и сумела покинуть последнее место в таблице.

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