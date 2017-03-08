«Кубань» в меньшинстве победила «Химки», «Балтика» выиграла впервые с июля

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На 53-й минуте «Кубань» осталась вдесятером — с поля был удалён Александр Клещенко. На 62-й минуте Фёдор Дворников вывел «Химки» вперёд. Тем не менее хозяева поля не опустили рук и сумели отыграться — на 77-й минуте Николай Марков сравнял счёт. Три минуты спустя Спартак Гогниев реализовал пенальти и принёс краснодарцам победу.



В другом матче 25-го тура Футбольной национальной лиги «Балтика», проводившая первый официальный матч под руководством Игоря Черевченко, в Калининграде обыграла астраханский «Волгарь» с минимальным счётом. Единственный мяч забил Александр Подбельцев на 79-й минуте. «Балтика» одержала первую победу в ФНЛ с 16 июля и сумела покинуть последнее место в таблице.