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8 марта 2017, 17:09 | Футбол: Первый дивизион | Onedivision.ru

Дмитрий Гунько: «Спартак-2» выполнил план на игру с «Тюменью», но реализация подвела

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал ничейный результат в матче 25-го тура ФНЛ с «Тюменью» (1:1).

«Мы ожидали довольно сложную игру. И, к сожалению, опять не смогли победить в Тюмени. Но сегодня создали немало моментов для того, чтобы взять три очка. Реализация подвела. Поэтому итог — 1:1.

Доволен игроками, которые вышли в стартовом составе? В принципе, да. План на игру был в целом выполнен. Физическим состоянием команды я тоже удовлетворён. Моменты возникали, давление на чужие ворота не снижалось, — цитирует Гунько пресс-служба «Спартака».

8.03.2017 13:00 Зрители 1950 основной раунд: 25-й тур Геолог
Тюмень 1:1 Спартак-2
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Александр Ивченко Дмитрий Гунько
Голы
41′ Хасан Мамтов 9
69 Денис Давыдов 27′
Составы
Артем Смирнов 53
Дмитрий Гузь 28
Павел Шакуро 90
Данил Кленкин 4
Артур Рябокобыленко 5
Андрей Павленко 7
Иван Чудин 8
90+2′ Никита Теленков 24
Хасан Мамтов 9
Андреа Чуканов 37
55′ 78′ Павел Маслов 29
Алексей Шляпкин 13
30 Михаил Филиппов
22 Константин Щербаков
63 Шамсиддин Шанбиев
64 Денис Кутин 56′
80 Иван Хомуха
53 Артем Самсонов
77 Константин Савичев
83 Владислав Пантелеев
69 Денис Давыдов
78 Зелимхан Бакаев 90′
79 Александр Руденко
67 Артем Федчук 72′
37 Георгий Мелкадзе
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Сергей Куликов (Саранск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак-2
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