Дмитрий Гунько: «Спартак-2» выполнил план на игру с «Тюменью», но реализация подвела

«Мы ожидали довольно сложную игру. И, к сожалению, опять не смогли победить в Тюмени. Но сегодня создали немало моментов для того, чтобы взять три очка. Реализация подвела. Поэтому итог — 1:1.

Доволен игроками, которые вышли в стартовом составе? В принципе, да. План на игру был в целом выполнен. Физическим состоянием команды я тоже удовлетворён. Моменты возникали, давление на чужие ворота не снижалось, — цитирует Гунько пресс-служба «Спартака».