«Шинник» и «Тосно» сыграли вничью в матче 25-го тура первенства ФНЛ

Игра, прошедшая в среду в Ярославле, закончилась без забитых голов — 0:0.

«Тосно», набравший 50 очков, занимает второе место в первенстве. «Шинник» с 36 баллами идет седьмым.

В других матчах 25-го тура, прошедших в среду, нижнекамский «Нефтехимик» в Казани победил петербургский «Зенит-2» со счетом 1:0, а «Тамбов» в гостях разгромил саратовский «Сокол» — 4:1.