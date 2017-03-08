Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/29009185/
8 марта 2017, 16:12 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

«Шинник» и «Тосно» сыграли вничью в матче 25-го тура первенства ФНЛ

МОСКВА, 8 мар — Р-Спорт. Футболисты ярославского «Шинника» и «Тосно» разошлись миром в матче 25-го тура первенства ФНЛ.

Игра, прошедшая в среду в Ярославле, закончилась без забитых голов — 0:0.

«Тосно», набравший 50 очков, занимает второе место в первенстве. «Шинник» с 36 баллами идет седьмым.

В других матчах 25-го тура, прошедших в среду, нижнекамский «Нефтехимик» в Казани победил петербургский «Зенит-2» со счетом 1:0, а «Тамбов» в гостях разгромил саратовский «Сокол» — 4:1.

Шинник
Новости Матчи Состав Статистика
Тосно
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Еще 7 новостей  Все новости
7 марта

Кудряшка Линдси: американская сноубордистка и ее откровенные фото

Навка, Бузова, Рудковская и Кадыров на модном показе дочери главы Чечни: фото

Панарина заставили извиниться за оскорбление чернокожих женщин