Андрей Тихонов: Мы бились головой о стену, но не смогли ее пробить

— Команда не сыграла в то, что мы хотели сыграть. В этом заслуга «Луча», который хорошо оборонялся всей командой. В таких матчах все решает первый гол, но мы имели моменты, могли забить, но увы… Во втором тайме много атаковали, но сами понимаете, что когда десять человек обороняется против вас — забить очень тяжело. Это первая официальная игра, отсюда, наверное, какая-то нервозность, давление на игроков, ребята в какой-то мере не справились, но они старались, они молодцы, бились головой о стену, но не смогли ее пробить.

— Зрительская поддержка вам понравилась?

— Понравилась, если за нас всегда так будут болеть, то с каждым матчем мы будем играть все лучше и лучше.