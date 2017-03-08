Андрей Тихонов: Мы бились головой о стену, но не смогли ее пробить
Послематчевая
пресс-конференция главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова:
— Команда не сыграла в то, что мы хотели сыграть. В этом заслуга «Луча», который хорошо оборонялся всей командой. В таких матчах все решает первый гол, но мы имели моменты, могли забить, но увы… Во втором тайме много атаковали, но сами понимаете, что когда десять человек обороняется против вас — забить очень тяжело. Это первая официальная игра, отсюда, наверное,
— Зрительская поддержка вам понравилась?
— Понравилась, если за нас всегда так будут болеть, то с каждым матчем мы будем играть все лучше и лучше.
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