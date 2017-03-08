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8 марта 2017, 15:31 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

Футболисты «Тюмени» и «Спартака-2» сыграли вничью в матче ФНЛ

МОСКВА, 8 мар — Р-Спорт. «Тюмень» и московский «Спартак-2» сыграли вничью в матче 25-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Встреча, прошедшая в среду в Тюмени на стадионе «Геолог», завершилась со счетом 1:1. На гол спартаковца Дениса Давыдова на 27-й минуте хозяева ответили точным ударом Хасана Мамтова с пенальти на 41-й.

«Тюмень» (32 очка, 12-е место) в следующем туре 12 марта сыграет в гостях с «Тосно» из Ленинградской области. «Спартак-2» (37, пятая позиция) в этот же день примет дома красноярский «Енисей».

8.03.2017 13:00 основной раунд: 25-й тур Геолог
Тюмень 1:1 Спартак-2
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Александр Ивченко Дмитрий Гунько
Голы
41′ Хасан Мамтов 9
69 Денис Давыдов 27′
Составы
Артем Смирнов 53
Дмитрий Гузь 28
Павел Шакуро 90
Данил Кленкин 4
Артур Рябокобыленко 5
Андрей Павленко 7
Иван Чудин 8
90+1′ Никита Теленков 24
Хасан Мамтов 9
Андреа Чуканов 37
55′ 78′ Павел Маслов 29
Алексей Шляпкин 13
30 Михаил Филиппов
22 Константин Щербаков
63 Шамсиддин Шанбиев
64 Денис Кутин
80 Иван Хомуха
53 Артем Самсонов
77 Константин Савичев
83 Владислав Пантелеев
69 Денис Давыдов
78 Зелимхан Бакаев 90′
79 Александр Руденко
67 Артем Федчук 72′
37 Георгий Мелкадзе
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Сергей Куликов (Саранск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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