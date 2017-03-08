Футболисты «Тюмени» и «Спартака-2» сыграли вничью в матче ФНЛ
МОСКВА, 8 мар —
Р-Спорт. «Тюмень» и московский «Спартак-2» сыграли вничью в матче 25-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, прошедшая в среду в Тюмени на стадионе «Геолог», завершилась со счетом 1:1. На гол спартаковца Дениса Давыдова на 27-й минуте хозяева ответили точным ударом Хасана Мамтова с пенальти на 41-й.
«Тюмень» (32 очка, 12-е место) в следующем туре 12 марта сыграет в гостях с «Тосно» из Ленинградской области. «Спартак-2» (37, пятая позиция) в этот же день примет дома красноярский «Енисей».
Главные тренеры
|Александр Ивченко
|Дмитрий Гунько
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Сергей Куликов (Саранск, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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