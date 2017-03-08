Футболисты «Тюмени» и «Спартака-2» сыграли вничью в матче ФНЛ

Встреча, прошедшая в среду в Тюмени на стадионе «Геолог», завершилась со счетом 1:1. На гол спартаковца Дениса Давыдова на 27-й минуте хозяева ответили точным ударом Хасана Мамтова с пенальти на 41-й.

«Тюмень» (32 очка, 12-е место) в следующем туре 12 марта сыграет в гостях с «Тосно» из Ленинградской области. «Спартак-2» (37, пятая позиция) в этот же день примет дома красноярский «Енисей».