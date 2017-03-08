Константин Емельянов: Для меня мои ребята просто герои!

— За своих ребят вам точно не может быть стыдно.

— Ну что вы, они для меня просто герои! Горжусь ими! — сказал Емельянов. — 9 дней не тренировались, всю ночь летели. Приехали в гостиницу утром, только час полежали. 9 дней не тренировались, представляете?! Хорошо, функциональная база была заложена, тем не менее было видно как ребятам тяжело на фоне усталости. Когда нет функционалки, начинаешь не успевать. Но выдержали. Более того, в концовке, когда выпустили быстрых ребят, могли даже забить.

— От «Енисея» ожидали большего?

— Тяжело было. «Енисей» — хорошая команда. Я видел же их матчи на Кубке ФНЛ, где они в основное время не победили только «Чертаново». У красноярцев два состава. Вы ж видели, ушли Саркисов с Козловым — вышли Малоян с Самодиным. Хотя таких уж реальных моментов мы много хозяевам создать не позволили.

— Как и где будете готовиться к матчу с «Динамо»?

— В Новогорске.

Добавим, что игра 26-го тура «Луч-Энергия» — «Динамо» 12 марта по просьбе приморского клуба перенесена из Владивостока в Химки.