Стадион «Динамо» может открыться матчем с участием английского клуба

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее стало известно, что официальное предложение принять участие в матче открытия арены было сделано испанской «Барселоне».

«Мы продолжаем переговоры с “Барселоной” по поводу того, чтобы сыграть с ними в матче открытия. Но они проходят не так просто, поэтому мы также начали обсуждать (возможность участия в матче открытия) и с другими клубами. Называть их не буду, но это английские команды», — сказал Перегудов.

Стадион «Динамо», вместимость которого составит около 27 тысяч зрителей, будет располагаться под одной крышей с «ВТБ Ареной» — дворцом спорта, где будут проводиться баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты. Планируется, что стадион будет сдан в эксплуатацию весной 2018 года.