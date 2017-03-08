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8 марта 2017, 13:42 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Стадион «Динамо» может открыться матчем с участием английского клуба

МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина может открыться матчем между футбольным клубом «Динамо» и командой из Англии. Об этом ТАСС сообщил Андрей Перегудов — руководитель проекта «ВТБ Арена парк», в рамках которого строится футбольный стадион.

Ранее стало известно что официальное предложение принять участие в матче открытия арены было сделано испанской Барселоне Увеличить
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Ранее стало известно, что официальное предложение принять участие в матче открытия арены было сделано испанской «Барселоне».

«Мы продолжаем переговоры с “Барселоной” по поводу того, чтобы сыграть с ними в матче открытия. Но они проходят не так просто, поэтому мы также начали обсуждать (возможность участия в матче открытия) и с другими клубами. Называть их не буду, но это английские команды», — сказал Перегудов.

Стадион «Динамо», вместимость которого составит около 27 тысяч зрителей, будет располагаться под одной крышей с «ВТБ Ареной» — дворцом спорта, где будут проводиться баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты. Планируется, что стадион будет сдан в эксплуатацию весной 2018 года.

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МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч открытия центрального стадиона «Динамо» имени Льва Яшина планируется провести в июне 2018 года. Об этом ТАСС сообщил Андрей Перегудов — руководитель проекта «ВТБ Арена парк», в рамках которого строится футбольный стадион.
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