Матч открытия стадиона «Динамо» планируется провести в июне 2018 года
МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч открытия центрального стадиона «Динамо» имени Льва Яшина планируется провести в июне 2018 года. Об этом ТАСС сообщил Андрей Перегудов — руководитель проекта «ВТБ Арена парк», в рамках которого строится футбольный стадион.
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Как сообщалось ранее, стадион должен быть сдан в эксплуатацию весной 2018 года.
«Все идет по плану, стадион будет открыт вовремя. В день рождения Яшина (22 октября) проведем тестовый матч, а в июне (2018 года) будет уже непосредственно открытие. Думаем также скомбинировать это с событиями чемпионата мира. Это не будет
По словам Перегудова, в матче открытия примет участие московское «Динамо». В качестве соперника
Стадион «Динамо», вместимость которого составит около 27 тысяч зрителей, будет располагаться под одной крышей с «ВТБ Ареной» — дворцом спорта, где будут проводиться баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты. Стадион рассматривался в качестве места проведения матчей ЧМ-2018, но в результате было решено, что в Москве игры турнира пройдут на стадионах «Лужники» и «Спартак».
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