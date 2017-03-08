Матч открытия стадиона «Динамо» планируется провести в июне 2018 года

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Как сообщалось ранее, стадион должен быть сдан в эксплуатацию весной 2018 года.

«Все идет по плану, стадион будет открыт вовремя. В день рождения Яшина (22 октября) проведем тестовый матч, а в июне (2018 года) будет уже непосредственно открытие. Думаем также скомбинировать это с событиями чемпионата мира. Это не будет как-то скомбинировано с (мероприятиями) ФИФА, будем делать это самостоятельно», — сказал Перегудов.

По словам Перегудова, в матче открытия примет участие московское «Динамо». В качестве соперника бело-голубых рассматриваются испанская «Барселона» и английские клубы.

Стадион «Динамо», вместимость которого составит около 27 тысяч зрителей, будет располагаться под одной крышей с «ВТБ Ареной» — дворцом спорта, где будут проводиться баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты. Стадион рассматривался в качестве места проведения матчей ЧМ-2018, но в результате было решено, что в Москве игры турнира пройдут на стадионах «Лужники» и «Спартак».