Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-first/29008236/
8 марта 2017, 13:41 | Футбол: Первый дивизион | ТАСС

Матч открытия стадиона «Динамо» планируется провести в июне 2018 года

МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч открытия центрального стадиона «Динамо» имени Льва Яшина планируется провести в июне 2018 года. Об этом ТАСС сообщил Андрей Перегудов — руководитель проекта «ВТБ Арена парк», в рамках которого строится футбольный стадион.

По словам руководителя проекта ВТБ Арена парк Андрея Перегудова в матче открытия примет участие московское Динамо соперником которого может стать испанская Барслона Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как сообщалось ранее, стадион должен быть сдан в эксплуатацию весной 2018 года.

«Все идет по плану, стадион будет открыт вовремя. В день рождения Яшина (22 октября) проведем тестовый матч, а в июне (2018 года) будет уже непосредственно открытие. Думаем также скомбинировать это с событиями чемпионата мира. Это не будет как-то скомбинировано с (мероприятиями) ФИФА, будем делать это самостоятельно», — сказал Перегудов.

По словам Перегудова, в матче открытия примет участие московское «Динамо». В качестве соперника бело-голубых рассматриваются испанская «Барселона» и английские клубы.

Стадион «Динамо», вместимость которого составит около 27 тысяч зрителей, будет располагаться под одной крышей с «ВТБ Ареной» — дворцом спорта, где будут проводиться баскетбольные и хоккейные матчи, а также концерты. Стадион рассматривался в качестве места проведения матчей ЧМ-2018, но в результате было решено, что в Москве игры турнира пройдут на стадионах «Лужники» и «Спартак».

Динамо М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Первого дивизиона

Стадион «Динамо» может открыться матчем с участием английского клуба

Стадион «Динамо» может открыться матчем с участием английского клуба

МОСКВА, 8 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина может открыться матчем между футбольным клубом «Динамо» и командой из Англии. Об этом ТАСС сообщил Андрей Перегудов — руководитель проекта «ВТБ Арена парк», в рамках которого строится футбольный стадион.
Еще 7 новостей  Все новости
8 марта

Сборная России по футболу сыграет с командами Венгрии и Чили в июне 2017 года

Матч открытия стадиона "Динамо" планируется провести в июне 2018 года

Тренер МЮ Моуринью раскритиковал газон на стадионе "Олимп-2" перед матчем с "Ростовом"