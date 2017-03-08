«Енисей» и «Луч-Энергия» не сумели выявить победителя в матче ФНЛ
МОСКВА, 8 мар —
Р-Спорт. Красноярский «Енисей» и владивостокский «Луч-Энергия» не сумели выявить победителя в матче 25-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, прошедшая в среду в Красноярске, завершилась без забитых мячей.
«Енисей» в следующем туре 12 марта сыграет в гостях с московским «Спартаком-2». «Луч-Энергия» в этот же день проведет в Химках матч с московским «Динамо», который был перенесен из Владивостока, но считается для приморского клуба домашним.
|8.03.2017 11:00
|основной раунд: 25-й тур
|Центральный
|Енисей
|0:0
|Луч-Энергия
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Андрей Тихонов
|Константин Емельянов
Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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