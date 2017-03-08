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8 марта 2017, 13:31 | Футбол: Первый дивизион | Р-Спорт

«Енисей» и «Луч-Энергия» не сумели выявить победителя в матче ФНЛ

МОСКВА, 8 мар — Р-Спорт. Красноярский «Енисей» и владивостокский «Луч-Энергия» не сумели выявить победителя в матче 25-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Встреча, прошедшая в среду в Красноярске, завершилась без забитых мячей.

«Енисей» в следующем туре 12 марта сыграет в гостях с московским «Спартаком-2». «Луч-Энергия» в этот же день проведет в Химках матч с московским «Динамо», который был перенесен из Владивостока, но считается для приморского клуба домашним.

8.03.2017 11:00 основной раунд: 25-й тур Центральный
Енисей 0:0 Луч-Энергия
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Андрей Тихонов Константин Емельянов
Составы
Михаил Опарин 25
22′ Валерий Кичин 2
Никита Чичерин 44
Никита Чернов 91
Азер Алиев 7
Владимир Камеш 8
Максим Семакин 14
27′ Олег Ланин 64
62′ Егор Иванов 21
Александр Харитонов 83
79′ Андрей Козлов 9
Сергей Самодин 22
60′ Артур Саркисов 11
Артур Малоян 38
35 Илья Гаврилов
3 Максим Насадюк 42′
5 Антон Пискунов
6 Юрий Коломыц
13 Алексей Грицаенко 67′
85 Михаил Попов
12 Сергей Пономаренко
19 Максим Машнев 84′
8 Антон Килин 81′
11 Вадим Минич 84′
9 Руслан Гордиенко 70′
69 Александр Носов 90′
25 Евгений Белоногов
24 Иван Столбовой 87′
15 Роман Джигкаев
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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