«Енисей» и «Луч-Энергия» не сумели выявить победителя в матче ФНЛ

Встреча, прошедшая в среду в Красноярске, завершилась без забитых мячей.

«Енисей» в следующем туре 12 марта сыграет в гостях с московским «Спартаком-2». «Луч-Энергия» в этот же день проведет в Химках матч с московским «Динамо», который был перенесен из Владивостока, но считается для приморского клуба домашним.